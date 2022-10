Mistrzostwa świata siatkarek. Dziś mecz Polska – Niemcy. O której godzinie? Transmisja TV i online

Podopieczne Stefano Lavariniego w pierwszej fazie grupowej mistrzostw świata doznały dwóch porażek, ulegając reprezentacjom Dominikany i Turcji. Polskie siatkarki zgromadziły w sumie 10 punktów, co oznaczało, że na kolejnym etapie rozgrywek muszą odnieść kilka zwycięstw, by liczyć się w walce o awans do ćwierćfinału. Biało-Czerwone na inaugurację drugiej fazy grupowej uległy jednak Serbkom, co znacznie komplikowało ich sytuację w grupie F.

MŚ w siatkówce. Dziś mecz Polska – Niemcy

Polki szybko podniosły się po porażce z mistrzyniami świata i zdołały pokonać Amerykanki, a trzy punkty za zwycięstwo z mistrzyniami olimpijskimi dało im awans na czwarte miejsce w tabeli. By obronić pozycję premiowaną grą w fazie pucharowej, Biało-Czerwone musiały wygrać z Kanadyjkami. Te wysoko zawiesiły poprzeczkę zespołowi prowadzonemu przez Lavariniego, który momentami prezentował się na parkiecie bardzo słabo.

Nasze reprezentantki przezwyciężyły jednak kryzys i pokonały rywalki po tie-breaku. Zwycięstwo 3:2 dało im dwa punkty i pozwoliło obronić czwarte miejsce w tabeli. Tym samym Polki w przypadku wygranej z Niemkami zapewnią sobie awans do ćwierćfinału niezależnie od rozstrzygnięć w innych spotkaniach. Jeśli jednak Biało-Czerwone ulegną drużynie Vitala Heynena, będą musiały liczyć na korzystne wyniki pozostałych meczów.

Niemki z kolei nie mają już nawet matematycznych szans na awans do ćwierćfinału. Podopieczne belgijskiego szkoleniowca z 10 punktami na koncie zajmują ostatnie miejsce w grupie F, a do tej pory wygrały zaledwie trzy spotkania: z Bułgarią, Kazachstanem i Tajlandią.

Polska – Niemcy. O której mecz? Transmisja TV i online

Mecz Polek z Niemkami zaplanowano na sobotę 8 października, a spotkanie rozpocznie się o godz. 20:30. Transmisja ze starcia będzie dostępna na antenach TVP Sport i Polsat Sport oraz w serwisach tvpsport.pl i Polsat Box Go.

