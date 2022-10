Kiedy Polki grają w ćwierćfinale mistrzostw świata w siatkówce? Terminarz turnieju

Reprezentacja Polski w pierwszej fazie grupowej siatkarskich mistrzostw świata kobiet wygrała z Chorwacją, Tajlandią i Koreą Południową, dzięki czemu awansowała do dalszego etapu turnieju. Biało-Czerwone z 10 punktami na koncie przystąpiły do walki o miejsce w czołowej czwórce grupy F, premiowane kwalifikacją do ćwierćfinału czempionatu.

Polki w ćwierćfinale mistrzostw świata

Podopieczne Stefano Lavariniego na inaugurację drugiej fazy grupowej uległy Serbkom, które rozgrywają świetny turniej i są poważnymi kandydatkami do końcowego triumfu. Nasze zawodniczki szybko podniosły się po porażce z obrończyniami tytułu i już w starciu z Amerykankami zainkasowały cenne trzy punkty.

Pokonanie mistrzyń olimpijskich było jedynie krokiem w kierunku najlepszej ósemki turnieju. Ogranie Kanadyjek po tie-breaku znacznie przybliżyło Polki do ćwierćfinału mistrzostw, a jeszcze w trakcie spotkania z Niemkami okazało, że Biało-Czerwone zagrają w fazie pucharowej. Stało się tak dzięki wygranej Kanadyjek z siatkarkami z Dominikany.

Kwestią otwartą pozostawało, z kim podopieczne Lavariniego zagrają o półfinał. Polki ostatecznie wygrały z Niemkami po tie-breaku i dzięki dwóm punktom za zwycięstwo zajęły czwarte miejsce w grupie F. To oznacza, że Biało-Czerwone w ćwierćfinale czempionatu zagrają z Serbkami.

MŚ w siatkówce kobiet. Faza pucharowa

O awans do ćwierćfinału wiąż walczą zespoły grupy E, które ostatnie mecze fazy grupowej rozegrają w niedzielę 9 października. Miejsce w najlepszej ósemce turnieju mają zapewnione już Włoszki i Brazylijki, które zajmą kolejno pierwsze i drugie miejsce, a blisko uzyskania kwalifikacji są również Japonki i Chinki. Nie bez szans jest również reprezentacja Belgii, która w przypadku pokonaniu Chinek 3:0 lub 3:1 uzyska awans kosztem swoich rywalek.

Ćwierćfinały (11 października):

Apeldoorn:

Włochy – ?

Brazylia – ?

Gliwice:

Stany Zjednoczone – Turcja (godz. 17:30)

Serbia – Polska (godz. 20:30)

Półfinały:

Włochy/? – Brazylia/?

Serbia/Polska – Stany Zjednoczone/Turcja

Półfinały siatkarskich mistrzostw świata odbędą się 12 i 13 października w Gliwicach oraz w holenderskim Apeldoorn. Mecz o trzecie miejsce oraz finał turnieju zaplanowano z kolei na 15 października, a areną zmagań o medale czempionatu stanie się Apeldoorn.

Czytaj też:

Karol Kłos zażartował z Tomasza Fornala. Pieszczotliwie określił kolegę z reprezentacji PolskiCzytaj też:

Podczas meczu PlusLigi doznał fatalnie wyglądającej kontuzji. Polskiego siatkarza czeka dłuższa przerwa od gry