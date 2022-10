Historyczny awans Polek w rankingu FIVB. To ważne, ze względu na igrzyska olimpijskie

Dzięki dobrej grze w mistrzostwach świata reprezentacja Polski znacznie poprawiła swoją pozycję w światowym rankingu FIVB. To ważne nie tylko ze względu na prestiż, lecz także szanse, by zakwalifikować się do kolejnych igrzysk olimpijskich.

Reprezentacja Polski w tegorocznych mistrzostwach świata zadziwiła kibiców, ekspertów czy też dziennikarzy. Przed rozpoczęciem mundialu mało kto wierzył, że Biało-Czerwone będą w stanie osiągnąć tak dobry wynik. Większość osób, które wypowiadały się na temat celu dla podopiecznych Stefano Lavariniego, wskazywało na minimum, czyli przejście do drugiej fazy grupowej. Nasze siatkarki poszły jednak o krok dalej, a to z kolei zaprocentowało poprawą ich pozycji w najnowszym rankingu FIVB. Awans Polek w rankingu FIVB. To ważne ze względu na igrzyska olimpijskie Zwątpienie w ich możliwości nie brało się jednak znikąd. Polki bardzo słabo zaprezentowały się w tegorocznej Lidze Narodów i przez to nie spodziewano się po nich zbyt wiele w światowym czempionacie. Podczas niego owszem, Biało-Czerwone przegrały kilka meczów – z Turcją, Dominikaną i Serbią – ale dzięki innym wygranym – z Niemcami, Kanadą czy USA – awansowały do ćwierćfinału rozgrywek. Podobnego osiągnięcia nie miały na swoim koncie nawet słynna kadra „Złotek”. Dzięki temu podopieczne Stefano Lavariniego zaliczyły bardzo ważny awans w rankingu FIVB. Aktualnie plasują się one na 10. lokacie i jest to najwyższy wynik naszych siatkarek od 2011 roku, kiedy to były o jedno miejsce wyżej. Awans Polek na 10. pozycję klasyfikacji FIVB przybliżył je do awansu na igrzyska olimpijskie. Udział w nich weźmie 12 drużyn, z czego jedno miejsce zarezerwowane jest dla gospodarza, czyli Francji. Poza tym w IO 2024 zagra także 6 zespołów, które zakwalifikują się poprzez światowe turnieje eliminacyjne oraz kolejne 5 ekip na bazie rankingu FIVB. Ranking FIVB kobiet Miejsce Drużyna Liczba punktów 1. Włochy 384 2. Brazylia 383 3. Serbia 372 4. Stany Zjednoczone 365 5. Chiny 338 6. Japonia 310 7. Turcja 307 8. Rosja 278 9. Dominikana 262 10. Polska 252 Czytaj też:

