Nikola Grbić zaapelował do naszych siatkarek przed meczem Polska – Serbia. Dał im jedną radę

Reprezentacja Polski radzi sobie znakomicie w tegorocznej edycji mistrzostw świata. Mało kto wierzył, że Biało-Czerwone będą w stanie zajść dalej niż do drugiej fazy grupowej mundialu. Tymczasem zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego pozytywnie zaskoczył, awansując do ćwierćfinału turnieju, co wcześniej nie udało się nam nawet za czasów słynnych „Złotek”.

Polska – Serbia. Nikola Grbić zwrócił się do naszych siatkarek

Obecnej kadrze powiodło się dzięki kilku ostatnim występom. Przede wszystkim niespodziewanie udało się ograć mistrzynie olimpijskie, czyli reprezentację USA. Amerykanki poległy w starciu z Polkami 0:3. Potem z kolei pokonywaliśmy Kanadyjki i Niemki w pięciosetowych bojach. Efektem tych trzech zwycięstw w ostatnich czterech spotkaniach był awans do ćwierćfinału mistrzostw świata.

Teraz jednak zaczynaj się schody. Najbliższymi rywalkami Biało-Czerwonych będą Serbki, które jak dotąd wygrały wszystkie starcia podczas mundialu. Mało tego, w 8 z 9 meczów zwyciężyły 3:0. Nikola Grbić nie ma wątpliwości, iż jest to bardzo groźna drużyna z dużymi ambicjami. – Przyzwyczaiły się do najtrudniejszych wyzwań. Wiem też, że mają wielką chęć, aby obronić złoto sprzed czterech lat. Zawsze trudno jest grać w roli faworyta. Przez to mają chyba trochę przewagi nad Polkami w ćwierćfinale, ale to faza play-off i trzeba mieć świadomość, że wiele może się wydarzyć – stwierdził Serb na łamach portalu sport.pl.

Przed tym meczem Grbić dał Polkom jedną, bardzo ważną radę. – Spróbujcie być najlepszą wersją siebie. Gracie z obecnymi mistrzyniami świata i macie szansę napisać historię. Ale jeśli jesteście na swoim najwyższym poziomie i się tym cieszycie na boisku, to wszystko będzie możliwe. Musicie postarać się być tak silne, jak tylko możecie – wyznał.

