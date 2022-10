NA ŻYWO: Polska – Serbia. Biało-Czerwone grają o półfinał mistrzostw świata w siatkówce

8:8 Bosković celnie po skosie. 8:7 Różański znowu bezbłędna. 7:7 Bosković mocno z prawego skrzydła. 7:6 Różański radzi sobie z trudnej pozycji. 6:6 Różański obija serbski blok. 5:6 Witkowska zatrzymana blokiem. 5:5 Mihajlović radzi sobie z polskim blokiem. 5:4 Górecka mocno z lewego skrzydła. 4:4 Stysiak zaserwowała daleko w aut. 4:3 Stysiak znowu skuteczna. 3:3 Wołosz nie broni uderzenia Bosković. 3:2 Stysiak celnie po prostej. 2:2 Bosković znowu nie do zatrzymania. 2:1 Teraz dobrze atakuje Bosković. 2:0 Korneluk i Stysiak skuteczne w bloku. 1:0 Korneluk świetnie ze środka. Zaczynamy! Jako pierwsze serwują Serbki. 20:27 Teraz przedstawienie składów obu zespołów i niebawem zaczynamy walkę o półfinał mistrzostw świata. 20:24 Czas na hymny narodowe! 20:23 Obie drużyny są już na parkiecie. 20:21 Polki zaczną mecz w składzie: Agnieszka Korneluk, Kamila Witkowska, Zuzanna Górecka, Magdalena Stysiak, Joanna Wołosz, Olivia Różański i Maria Stenzel. 20:12 Kibice powoli zapełniają trybuny hali w Gliwicach. 20:09 Biało-Czerwone szykują się do meczu:



twitter.com 20:00 Początek spotkania już za pół godziny! 19:51 O godz. 20:00 rozpocznie się z kolei ćwierćfinałowe starcie Brazylijek z Japonkami. 19:44 Głos przed ćwierćfinałem zabrała Maria Stenzel:



Maria Stenzel po awansie do ćwierćfinału MŚ. Stwierdziła, że Serbki miały łatwiej 19:30 Do rozpoczęcia meczu pozostała już tylko godzina! 19:13 Przypomnijmy, podczas tegorocznych mistrzostw świata Polki już raz mierzyły się z Serbkami. W fazie grupowej górą były obrończynie tytułu, które wygrały 3:0. 19:01 Awans do półfinałów siatkarskich mistrzostw świata zapewniły już sobie Włoszki, które pokonały 3:1 Chinki. Potencjalnymi rywalkami Polek są z kolei Amerykanki, które w trzech setach ograły Turczynki. 18:55 Dosadne słowa belgijskiego szkoleniowca:



Vital Heynen sceptyczny przed ćwierćfinałem Polska – Serbia. Szkoleniowiec nie ma wątpliwości 18:39 Kapitan kadry o tym, co może dzisiaj pomóc Polkom:



Joanna Wołosz o tym, co ma pomóc polskim siatkarkom. To może okazać się kluczowe 18:22 Biało-Czerwone pojawiły się w hali już na kilka godzin przed rozpoczęciem meczu:



twitter.com 18:10 Przypomnijmy, mecz Polski z Serbią rozpocznie się o godz. 20:30. 18:06 Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polek z Serbkami w ramach ćwierćfinału siatkarskich mistrzostw świata.

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że poziom prezentowany przez polskie siatkarki nie pozwoli im na walkę jak równy z równym z czołowymi zespołami świata. Biało-Czerwone przegrały bowiem aż osiem z dwunastu spotkań Ligi Narodów, a styl ich gry pozostawiał wiele do życzenia. Podopieczne Stefano Lavariniego poczynił jednak wielki postęp i już w trakcie mistrzostw świata udowodniły, że są zespołem, który może z powodzeniem grać na wielkich turniejach.

Polska i Serbia grają o półfinał MŚ

Biało-Czerwone na inaugurację czempionatu ograły Chorwację, a następnie poradziły sobie z Tajlandią i Koreą Południową. Polki wprawdzie uległy reprezentacji Dominikany i Turcji, ale w drugim z tych spotkań wywalczyły cenny punkty za wygranie dwóch setów. Tym samym z 10 „oczkami” na koncie awansowały do kolejnej fazy grupowej.

Spotkanie z Serbią było dość jednostronne, a Polki przegrały 0:3. Podopieczne Lavariniego jednak już w następnym spotkaniu zaprezentowały bardzo dobrą siatkówkę i dość nieoczekiwanie ograły Amerykanki, czyli aktualne mistrzynie olimpijskie. Zwycięstwa z Kanadą i Niemcami pozwoliły im z kolei przypieczętować awans do ćwierćfinału mistrzostw świata, w którym ponownie przyjdzie im zagrać z Serbkami.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Terminarz

Półfinały:

12 października, godz. 20:30, Gliwice: Stany Zjednoczone/Turcja – Serbia/Polska

13 października, godz. 20:00, Apeldoorn: Włochy/Chiny – Brazylia/Japonia

Mecze o medale:

15 października, godz. 16:00, Apeldoorn: mecz o 3. miejsce

15 października, godz. 20:00, Apeldoorn: finał

