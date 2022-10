PGE Skra zagra w Pucharze CEV. Bełchatowianie poznali pierwszego rywala

PGE Skra Bełchatów wystąpi w tegorocznej edycji Pucharu CEV, czyli w europejskich międzynarodowych rozgrywkach siatkarskich, które są przeznaczone dla klubów zajmujących czołowe miejsca w europejskich ligach krajowych, a nie zakwalifikowały się do Ligi Mistrzów.

Rywal PGE Skry w Pucharze CEV

Pierwszym rywalem klubu PlusLigi w 1/32 finału tego europejskiego pucharu będzie Dynamo Apeldoorn. Holenderski zespół jest 14-krotnym mistrzem Holandii i 10-krotnym zdobywcą krajowego pucharu. Ekipa ma również na swoim koncie dwa srebrne i pięć brązowych medali mistrzostw swojego kraju oraz dziewięć Superpucharów.

Apelodoorn swoje rozgrywki w europejskich pucharach rozpoczął od pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów, gdzie awansowała po dwumeczu z OK Strumica z Macedonii (3:0; 1:3). Jednak w drugiej rundzie Holendrzy przegrali z portugalską Benfiką (1:3 oraz 0:3), przez co spadli do 1/32 finału Pucharu CEV.

Mecze odbędą się 19 i 26 października. Pierwszy mecz odbędzie się w Holandii, a rewanż odbędzie się w Bełchatowie.

PlusLiga ma trzy zespoły w Lidze Mistrzów

W siatkarskiej Lidze Mistrzów PlusLiga ma trzech reprezentantów – ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Wartę Zawiercie.

Broniąca tytułu ZAKSA trafiła do grupy C z Itas Trentino (Włochy), VC Menen (Belgia) i CEZ Karlovarsko (Czechy). Z kolei Jastrzębski Węgiel stanie naprzeciwko VFB Friedrischafen (Niemcy), Montpellier Volley UC (Francja) i Vojvodina Novi Sad (Serbia) w grupie A. Z kolei losowana z drugiego koszyka Warta Zawiercie trafiła do grupy B z Berlin Recycling Volleys (Niemcy), Halkbank Ankara (Turcja). Do tych zespołów dołączy także zwycięzca eliminacji (19/20).

