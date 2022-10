Zawodnik Jastrzębskiego Węgla kontuzjowany. Siatkarza czeka przerwa w grze

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla dobrze rozpoczęli bieżący sezon PlusLigi. W trzech spotkaniach z GKS Katowice, AZS Olsztyn i LUK Lublin Jastrzębianie odnieśli komplet zwycięstw za trzy punkty. Następne spotkanie zawodnicy z Jastrzębia-Zdroju rozegrają u siebie z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Spotkanie to zaplanowano na niedzielę 16 października o godz. 14:45.

Libero Jastrzębskiego Węgla kontuzjowany

W czwartek 13 października przedstawiciele Jastrzębskiego Węgla poinformowali o kontuzji ich libero Maksymiliana Graniecznego. Jak dowiadujemy się z komunikatu, zawodnika czeka kilkutygodniowa przerwa w grze.

Klub podał, że do kontuzji doszło podczas meczu 2. kolejki drugiej ligi z Kęczaninem Kęty. W trakcie akcji w obronie Maksymilian Granieczny ruszył do piłki razem z innym kolegą z drużyny. Co prawda libero zdołał ją podbić, ale po wyskoku upadł na stopę kolegi, co spowodowało uraz.

Fizjoterapeuta: Doszło do skręcenia drugiego stopnia

Na temat powagi tej kontuzji wypowiedział się fizjoterapeuta Jastrzębskiego Węgla Bartosz Celadyn. – W efekcie tego doszło do skręcenia drugiego stopnia stawu skokowego. Czekają go dwa tygodnie bez jakiejkolwiek dynamiki, a powrót do treningów nastąpi za około trzy tygodnie – podał.

Maksymilian Granieczny jest drugim libero w Jastrzębskim Węglu. Podstawowym zawodnikiem jest Jakub Popiwczak, który po przerwie reprezentacyjnej wrócił ze srebrem mistrzostw świata.

Prezes Jastrzębskiego Węgla nazywa libero "diamencikiem"

W czerwcu 2022 roku informowaliśmy, że Jastrzębski Węgiel podpisał kontrakt z Maksymilianem Graniecznym, czyli adeptem Akademii Talentów. 17-latek jest uważany za jeden z największych polskich siatkarskich talentów. Prezes klubu Adam Gorol nazywa go „diamencikiem”, nad którego talentem rozpływają się trenerzy. – Jestem przekonany, że przed tym chłopcem siatkarska przyszłość rysuje się wyłącznie w jasnych barwach – powiedział jakiś czas temu.

