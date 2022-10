To one wygrały siatkarskie mistrzostwa świata. Poznaliśmy wszystkie mundialowe medalistki

15 października zakończyły się tegorocznej mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. Niestety reprezentacji Polski nie mogliśmy oglądać w nich do samego końca, gdyż odpadła w ćwierćfinale z Serbią. Ta drużyna dotarła aż do finału, gdzie zmierzyła się z Brazylią. Z kolei w meczu o trzecie miejsce rywalizowały Włoszki oraz Amerykanki.

Włochy – USA w meczu o brązowy medal mistrzostw świata

Najpierw do boju ruszyły te zespoły, które poległy w półfinałach. Italia starła się więc z USA i to ona zaprezentowała się o wiele lepiej. Przed turniejem właśnie w ekipie z Półwyspu Apenińskiego upatrywano faworyta do zdobycia złota, tymczasem przyszły mu walczyć o brąz. Mimo że w starcie dużo lepiej weszła drużyna amerykańska, okazało się to złudne. Po chwili podopieczne trenera Davide Mazzantiego zanotowały dobrą serię i wygrały 25:20.

W drugiej partii scenariusz ten się powtórzył, gdyż Włoszki przegrywały 6:9, by następnie zaliczyć imponującą serię. Kilkanaście minut później prowadziły już 17:11 i tego prowadzenia nie wypuściły, triumfując do 15. W trzeciej i ostatniej partii rywalizacja była najbardziej wyrównana. Trzeba było bowiem grać na przewagi, by wyłonić zwycięzcę. W tej części meczu padł wynik 27:25, a tym samym Italia zdobyła brąz.

Serbia – Brazylia w finale mistrzostw świata

W tym starciu za faworytki uznawano siatkarki z Bałkanów. Ich dotychczasowe wyniki w mistrzostwach świata były imponujące – większość meczów wygrywały bowiem 3:0. Tym razem także rozpoczęły starcie od wygranego seta. Walka w nim była jednak wyrównana, bo do samego końca spotkania utrzymywał się równy wynik. W końcu jednak skuteczny atak Bosković i zepsuty serwis Gabi dały Serbkom wygraną 26:24.

W drugiej partii pogromczynie Polek poszły za ciosem, choć podobnie jak w poprzedniej, musiały się pilnować do ostatniej chwili. Dopiero w końcówce odskoczyły Brazylijkom za sprawą skutecznego ataku Bosković, pomyłki Tainary i świetnego bloku Stefanović. W trzecim i ostatnim secie Serbki kompletnie zdominowały grę w każdym aspekcie. Szybko wygrały go do 17, całe spotkanie 3:0, a tym samym zdobyły złoty medal mistrzostw świata. Srebro trafiło do ekipy z Ameryki Południowej.

Czytaj też:

Sebastian Świderski ocenił występy Polek w MŚ. Odniosły sukces ważniejszy niż ten sportowy