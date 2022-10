Zmiany w organizacji siatkarskiego mundialu. FIVB przedstawiło nowe zasady

Podczas bieżącego roku mieliśmy okazję śledzić poczynania zarówno reprezentacji kobiet, jak i mężczyzn na mistrzostwach świata w siatkówce. Dotychczas obu rozgrywkach rywalizowały po 24 reprezentacje, jednak drabinki były różne. Najnowsze zmiany mają temu zapobiec.

Zmiany w organizacji siatkarskich mistrzostw świata

Tegoroczne mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn zostały podzielone na sześć grup, z których wyżej awansowały po dwie najlepsze drużyny. Stawkę fazy pucharowej, która obowiązywała do samego finału, uzupełniły cztery ekipy.

Inaczej sytuacja przedstawiała się w przypadku organizacji mistrzostw świata kobiet. Choć grupy zostały utworzone podobnie, to w drugiej rundzie turnieju zdecydowano o stworzeniu kolejnych, które podzielono na ośmioosobowe, z zachowaniem zdobytego dotychczas bilansu. Najlepszych osiem zespołów z tych grup stworzyło pary pucharowe.

Z uwagi na fakt, że triumfujące w mistrzostwach ekipy Włoch (mężczyźni) i Serbii (kobiety) różniło aż pięć spotkań do osiągnięcia celu, włodarze zdecydowali się na zmiany w organizacji obu rozgrywek. Od 2026 r. zakwalifikują się do nich 32 zespoły i turnieje będą przypominać piłkarskie mistrzostwa świata. Osiem czteroosobowych zespołów będzie rywalizowało między sobą w grupach, z których po dwie awansują do fazy pucharowej. Tam obowiązywać będzie znana fanatykom futbolu drabinka. Rywalizacja zacznie się od 1/8 finału, następnie rozegrane zostaną ćwierćfinały i półfinały.

Przypomnijmy, że Polska i Japonia są krajami, starającymi się o organizację mistrzostw świata. Ich rywalami są Filipiny i Chiny.

