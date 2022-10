Siatkarski mistrz Europy zagra w PlusLidze. Zastąpi innego gwiazdora

BBTS Bielsko-Biała nieudanie wszedł w sezon, bo w pierwszych czterech kolejkach PlusLigi przegrał aż trzy spotkania: z Cuprum Lubin, Skrą Bełchatów i ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Beniaminek wywalczył punkty jedynie w starciu z Czarnymi Radom, których pokonał dopiero po tie-breaku. Na tym nie koniec niepokojących wieści z obozu drużyny, która wygrała poprzednie rozgrywki I ligi.

PlusLiga. Pierre Pujol zagra w Polsce

Władze zespołu 14 października poinformowały o rozwiązaniu kontraktu z zawodnikiem, który zapowiadał się na jedną z największych, o ile nawet nie największą, gwiazd drużyny. „Dzisiaj musimy przekazać wiadomość, której wolelibyśmy nie przekazywać. Na prośbę zawodnika rozwiązaliśmy kontrakt z Janem Zimmermannem, który otrzymał propozycję z Vero Volley Monza” – przekazano.

Nazwisko następcy Niemca, który w 2017 roku razem z reprezentacją swojego kraju wywalczył wicemistrzostwo Europy, poznaliśmy pięć dni później. BBTS Bielsko-Biała oficjalnie ogłosił, że nowym rozgrywającym klubu został Pierre Pujol, co jest potwierdzeniem doniesień francuskiego „L'Équipe”, który dzień wcześniej informował o transferze doświadczonego zawodnika do beniaminka PlusLigi.

Dla 38-letniego Pujola transfer do BBTS-u będzie powrotem do Polski po dziesięciu latach przerwy. Rozgrywający w sezonie 2011/2012 reprezentował bowiem barwy Fartu Kielce, z którego przeszedł następnie do AS Cannes VB. Francuz ma na swoim koncie także występy w m.in. Berlin Recycling Volleys i GFC Ajaccio VB, a ostatni sezon spędził w Gas Sales Bluenergy Piacenza. W przeszłości był powoływany do reprezentacji Francji, z którą w 2015 roku zdobył mistrzostwo Europy.

