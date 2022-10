Vital Heynen ocenił reprezentację Polski i pracę Nikoli Grbicia. „Widzę dwie duże zmiany”

Vital Heynen osiągnął z reprezentacją Polski wielkie sukcesy, między innymi w 2018 roku wygrał mistrzostwo świata. Nikoli Grbiciowi, czyli jego następcy, ta sztuka się nie udała, ale Belg i tak docenia pracę, którą wykonuje Serb. Były selekcjoner Biało-Czerwonych powiedział, jakie zmiany w naszym zespole zauważył i co już niebawem możemy osiągnąć w nadchodzących turniejach.

Vital Heynen ocenił reprezentację Polski i Nikolę Grbicia

Generalnie Heynen jest pod wrażeniem osiągnięć Polaków z tego roku, choć nie wygrali oni ani Ligi Narodów, ani siatkarskiego mundialu. – Jako jedyni na świecie przywieźli w tym roku dwa medale, brązowy i srebrny. Nadal są jednym z najlepszych zespołów świata. Brak złota tego nie zmieni – stwierdził. Po chwili dodał również, że ma wielką nadzieję, iż podczas igrzysk w 2024 roku Biało-Czerwoni w końcu zdobędą to, o czym marzą od lat, czyli olimpijski medal.

Belg został zapytany również o to, jak zmieniła się nasza reprezentacja w ostatnim czasie. Grbić postanowił bowiem zrezygnować z wielu doświadczonych zawodników takich jak Piotr Nowakowski, Damian Wojtaszek czy Fabian Drzyzga i zamiast nich postawił na młodszych, będących na dorobku siatkarzy.

– Ja tak naprawdę widzę tylko dwie duże zmiany, w tym tę najbardziej widoczną na rozegraniu. Kamil Semeniuk, który stał się jedną z głównych postaci, debiutował przecież za mojej kadencji. Takie pojedyncze zmiany to normalna kolej rzeczy w każdej reprezentacji. Co dwa, trzy lata dokonuje się jakiś małych modyfikacji – wyjaśnił Heynen. Według niego Grbić odpowiednio poradził sobie ze zmianą pokoleniową w drużynie Biało-Czerwonych, bo to dobry i doświadczony szkoleniowiec.

