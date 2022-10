Bartosz Kurek i Michał Kubiak rozpoczęli sezon w Japonii. Jeden z nich został wyróżniony

Bartosz Kurek i Michał Kubiak wrócili do gry w siatkówkę. Liga japońska, w której na co dzień występują wznowiła swoje rozgrywki po przerwie. W dwóch pierwszych meczach to drużyna byłego reprezentanta Polski poradziła sobie lepiej, z kolei kapitan reprezentacji Biało-Czerwonych otrzymał indywidualne wyróżnienie.

W miniony weekend na siatkarskie parkiety wyszli kolejni Polacy. Liga japońska, w której na co dzień występują Bartosz Kurek i Michał Kubiak, wznowiła swoje rozgrywki. Wolfdogs Nagoya Bartosza Kurka zanotowało zwycięstwo i porażkę z JTEKT Stings (3:0 – 27:25, 25:18, 25:19; 0:3 – 23:21, 21:25, 22:25). W sobotnim wygranym 3:0 spotkaniu kapitan reprezentacji Polski zdobył aż 22 punkty. Bartosz Kurek atakował w tym spotkaniu z około 60 proc. skutecznością. Atakujący dołożył do tego dwa punkty zdobyte blokiem oraz trzy asy serwisowe. Po tym spotkaniu wicemistrz świata odebrał statuetkę dla MVP. Dzień później JTEKT Stings zrewanżowało się Wolfdogs Nagoya i pokonało drużynę Bartosza Kurka 3:0. Panasonic Panthers. Michał Kubiak popisał się w przyjęciu Z kolei Panasonic Panthers Michała Kubiaka wygrało oba swoje spotkania 3:0 z Tokyo Great Bears. W pierwszym starciu (25:22, 25:19, 25:17) Michał Kubiak popisał się w przyjęciu – zanotował blisko 80 proc. pozytywnych zagrań. Z kolei w ataku były reprezentant Polski zdobył 12 punktów, a jego skuteczność w tym aspekcie gry wyniosła tylko 33 proc. (na 27 prób skończył dziewięć) W drugim spotkaniu zawodnicy Panasonic Panthers udowodnili, że pierwsze zwycięstwo nie było przypadkowe. Siatkarze znów pokonali Tokyo Great Bears 3:0 (25:18, 25:15, 25:20). W tym meczu Kubiak miał już wyższą skuteczność w ataku – ponad 50 proc. (na 13 prób, skutecznie zaatakował 7 razy). Z kolei, jeśli chodzi o przyjęcie, to w tym aspekcie zanotował 77 proc. wskaźnik. Czytaj też:

