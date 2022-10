Jakub Popiwczak zadziwił przed Superpucharem Polski. Wypowiedział się nt. rangi tego trofeum

Zawodnicy Jastrzębskiego Węgla i ZAKSY drugi raz z rzędu rozegrają mecz o Superpuchar Polski. W 2021 roku zawodnicy z Jastrzębia-Zdroju pokonali rywali 3:0. To było jedyne trofeum dla tego zespołu, bo w półfinale Ligi Mistrzów i finałach Pucharu Polski i Play-offów musieli uznać wyższość siatkarzy z Kędzierzyna-Koźla.

Jednak w nowym sezonie obie drużyny wystartowały z czystą kartą. Co prawda Jastrzębski Węgiel wygrał do tej pory wszystkie pięć spotkań w PlusLidze, a ZAKSA zanotowała falstart, przegrywając po drodze z Wartą Zawiercie i Stalą Nysa. Jednak mecz o Superpuchar rządzi się swoimi prawami. W tym roku naprzeciwko siebie również staną zawodnicy z Jastrzębia-Zdroju i Kędzierzyna-Koźla.

Jakub Popiwczak: Superpuchar jest najmniej ważnym trofeum

Przed meczem Jastrzębskiego Węgla z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle głos zabrali zawodnicy tych pierwszych – Jakub Popiwczak i Tomasz Fornal. Libero reprezentacji Polski powiedział w klubowych mediach, że tamten sezon już się skończył, a teraz zawodnicy rozpoczęli nowe zmagania. – Tamten sezon, to był tamten sezon. ZAKSA była wtedy lepsza, ale teraz mamy nową kampanię, nowe Jastrzębie i nowe trofeum. Mam nadzieję, że to my powiesimy sobie nowy proporczyk na hali – powiedział.

Myślę, że ciężko wyrokować, kto wygra, bo tak naprawdę rozegraliśmy tylko pięć kolejek obecnego sezonu. WIadomo, my jeszcze nie straciliśmy punktu, a ZAKSA przegrała już jakieś spotkania. Jednak wiemy, jakie tam są indywidualności i jakim są kolektywem dlatego na pewno będzie to wyrównane spotkanie. Na ten moment nie podjąłbym się wytypowania tego, kto wygra – zapewnił Jakub Popiwczak.

Jakub Popiwczak zaskoczył swoimi słowami na temat wagi tego trofeum. – Skalując to i patrząc, to teoretycznie Superpuchar jest najmniej ważnym trofeum, bo trochę inną miarę się do niego przykłada niż do kolejnych trofeów, o które walczy się w drugiej części sezonu, natomiast my jednak zrobimy wszystko, żeby sięgnąć po ten puchar – zakończył.

Tomasz Fornal: Spodziewamy się ciężkiego i zaciętego pojedynku

Z kolei Tomasz Fornal podkreślił wartość zespołu z Kędzierzyna-Koźla. – Przez ostatnie dwa lata ZAKSA dominowała w lidze i pokazywała potężne umiejętności. Na pewno wyjdą naładowani na ten mecz i będą chcieli wygrać – powiedział.

My spodziewamy się ciężkiego i zaciętego pojedynku, który mam nadzieję, że to my wygramy. To jest nasza pierwsza szansa na pierwsze trofeum w tym sezonie. Chcemy je zdobyć i zrobimy wszystko, żeby tak się stało – zakończył.

Spotkanie o Superpuchar Polski rozgrywane między Jastrzębskim Węglem a Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle odbędzie się już w środę 26 października o godz. 18:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na sportowych kanałach Polsatu.

