Aleksander Śliwka ze wzruszeniem o Tomaszu Wójtowiczu. „Wiemy, jakim był człowiekiem”

Jastrzębski Węgiel podchodzi do meczu o Superpuchar Polski jako absolutny faworyt. Podopieczni Adama Gorola przewodzą w PlusLidze z kompletem punktów, natomiast ich przeciwnicy plasują się na szóstej pozycji. Zawodnicy ZAKSY zdają sobie sprawę, że przed nimi niezwykle trudne spotkanie, jednak nie zamierzają składać broni i będą walczyć o najwyższy cel. Aleksander Śliwka podchodzi do meczu pewien siebie i pełen motywacji.

Aleksander Śliwka: „Chcemy się zrewanżować”

Aleksander Śliwka zapowiedział, że zarówno on, jak i pozostali koledzy z drużyny wychodzą na boisko, z myślą o zwycięstwie, choć jest świadomy, że przeciwnicy mają dokładnie takie samo podejście. Przyjmujący ZAKSY wciąż ma z tyłu głowy zeszłoroczną porażkę i bierze pod uwagę, że dotychczasowa forma zawodników z Kędzierzyna-Koźle nie była najwyższa.

– Nie jest ważne, kto jest faworytem, my chcemy wyjść na boisko i walczyć o każdą piłkę. W tamtym roku nie udało nam się zdobyć Superpucharu Polski, bo w tej samej hali w Lublinie lepszy był Jastrzębski Węgiel, więc chcemy się zrewanżować. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w ostatnich spotkaniach nasza forma nie była najwyższa, ale mocno pracujemy nad tym, żeby było coraz lepiej – powiedział dla PLS TV.

Aleksander Śliwka wspomina Tomasza Wójtowicza

24 października kraj obiegła fatalna wiadomość o śmierci legendy polskiej siatkówki, Tomasza Wójtowicza. Aleksander Śliwka wspomina mistrza świata 1976 jako nie tylko wspaniałego zawodnika, ale przede wszystkim świetnego człowieka. Wyraził również podziw wobec tego, że hala w Lublinie nosi jego imię.

– Wiele osób uważa, że to był najlepszy siatkarz w historii naszego kraju, mamy do jego osoby ogromny szacunek. Myślę, że to będzie mało, ale to, co możemy zrobić, by go upamiętnić, to minuta ciszy. Na pewno jest w nas wielki smutek i żal, bo żegnamy wybitną siatkarską postać – dodał przyjmujący ZAKSY.

Przed meczem bohaterowie Superpucharu Polski założą specjalne czarne koszulki, by uczcić pamięć Tomasza Wójtowicza. Odbędzie się także minuta ciszy dla zmarłego siatkarza.

