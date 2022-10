Ukraiński siatkarz docenił działania PlusLigi. Zdradził, jak zawodnicy Barkomu-Każany Lwów czują się w Polsce

30 września rozpoczął się nowy historyczny sezon PlusLigi, która została powiększona z czternastu do szesnastu zespołów. Jedną z dwóch nowych drużyn jest Barkom-Każany Lwów.

Ukraińcy co prawda mogą powalczyć o mistrzostwo Polski oraz spaść z PlusLigi, jeśli zajmą ostatnie miejsce na koniec fazy zasadniczej. Jednakże jeśli chodzi o możliwość gry w europejskich pucharach, to Barkom nie będzie brany pod uwagę, nawet jeśli zajmie miejsce do tego uprawniające.

Trudny początek sezonu dla Barkomu-Każany Lwów

Początek sezonu dla Barkomu-Każany Lwów jest bardzo trudny. Beniaminek PlusLigi nie wygrał jeszcze żadnego spotkania w tym sezonie i na razie zajmuje 14 miejsce z trzema oczkami na koncie. Za ekipą z Ukrainy znajdują się tylko LUK Lublin i BBTS Bielsko-Biała.

W ostatniej kolejce siatkarze ze Lwowa zmierzyli się z Cuprum Lubin, który jest tuż nad Ukraińcami i ma zgromadzonych pięć oczek. Na temat swojego ostatniego rywala przedstawiciele serwisu plusliga.pl porozmawiali z ukraińskim przyjmującym lubińskiej ekipy – Ilią Kovalovem.

Kovalov: Zawodnicy Barkomu szybko odnaleźli się w polskich realiach

Zawodnik przyznał, że dołączenie do PlusLigi to świetna szansa dla drużyny ze Lwowa. – Zawodnicy będą mogli zebrać cenne doświadczenie. A po drugie, jestem przekonany, że Barkom będzie godnym przeciwnikiem dla polskich klubów – powiedział.

Ilia Kovalov przyznał, że wie, iż zawodnicy Barkomu szybko odnaleźli się w polskich realiach. – Polacy przyjęli ich bardzo ciepło – dodał.

Przyjmujący Cuprum Lubin w przeszłości wystąpił w Barkomie-Każany Lwów (sezon 2020/2021). Siatkarz zapytany, jakie ma stamtąd wspomnienia, odpowiedział, że wszystkie są pozytywne. – To był sezon ciężkiej pracy, koncentracji na procesie i rozwoju, ale też klimat sprzyjał nawiązywaniu przyjaźni – powiedział, dodając, że to wszystko przełożyło się na dobre wyniki, w tym mistrzostwo i puchar Ukrainy.

