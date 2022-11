Aleksander Śliwka mówił o presji. Reprezentant Polski wskazał, co będzie kluczowe

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała dwie poprzednie edycje Ligi Mistrzów, a do nowego cyklu rozgrywek ponownie przystąpi w roli jednego z faworytów. Świadomość towarzyszącej zespołowi presji ma Aleksander Śliwka, który zwrócił uwagę na to, co będzie kluczowe w pierwszym meczu fazy grupowej.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle kilka miesięcy temu wywalczyła trofeum Ligi Mistrzów, broniąc tym samym tytułu najlepszej siatkarskiej drużyny w Europie. Przed pierwszym meczem nowych rozgrywek podopieczni Tuomasa Sammelvuo ponownie są wymieniani w gronie faworytów do zajęcia wysokiego miejsca, chociaż początek sezonu ligowego w ich wykonaniu nie napawa optymizmem przed starciami z najlepszymi ekipami Starego Kontynentu. Mistrzowie kraju w fazie grupowej europejskich rozgrywek zagrają z Itas Trentino, VK CEZ Karlovarsko i Decospan Volley Team Menen. Teoretycznie najtrudniejszym rywalem ZAKSY będzie pierwszy z wymienionych zespołów, który w dwóch poprzednich sezonach docierał do finału Ligi Mistrzów, gdzie ulegał właśnie drużynie z Polski. Aleksander Śliwka mówił o presji Na inaugurację zmagań ZAKSA zagra z Karlovarsko i będzie zdecydowanym faworytem tego spotkania. Przed meczem zaplanowanym na środę 9 listopada o presji towarzyszącej zespołowi mówił Aleksander Śliwka. – Będzie nam towarzyszyła większa presja związana z obroną tytułu najlepszej drużyny. Drużyna z Karlowych Warów nie będzie miała nic do stracenia, będzie chciała nam urwać punkty – stwierdził. Przyjmujący zauważył, że w meczu z czeską ekipą ważna będzie koncentracja, a ZAKSA musi zagrać konsekwentnie. W tym samym tonie wypowiedział się zresztą Tuomas Sammelvuo. – Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy dwukrotnym zwycięzcą Ligi Mistrzów, w tym spotkaniu ważna będzie koncentracja. Ekipa z Karlowych Warów zagra bez żadnego obciążenia, będą chcieli osiągnąć jak najelpszy rezultat – przekonywał fiński szkoleniowiec. Czytaj też:

Quiz dla fanów siatkówki. Tylko prawdziwy ekspert otrzyma 10/10Czytaj też:

Reprezentant Polski zagrał na pianinie. Siatkarz wykonał znany utwór