Michał Winiarski szykuje się do trenerskiego debiutu w Lidze Mistrzów. Zdradził, jakie emocje nim targają

W tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzów wystąpią trzy zespoły na co dzień występujące w PlusLidze. Są to zawodnicy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębskiego Węgla i Aluronu CMC Warty Zawiercie.

Ci ostatni byli losowani z drugiego koszyka i trafili do grupy z Berlin Recycling Volleys (Niemcy), Halkbank Ankara (Turcja) oraz ze zwycięzcą eliminacji – Hebarem Pazardżik z Bułgarii.

Michał Winiarski szykuje się do debiutu

Obecny Szkoleniowiec Warty Zawiercie –Michał Winiarski bardzo dobrze zna rozgrywki Ligi Mistrzów. Były zawodnik m.in. Skry Bełchatów ma nawet na swoim koncie zwycięstwo tego europejskiego pucharu w 2009 roku w barwachwłoskiego Trentino.

Jednak dla Winiarskiego będzie to debiut w roli trenera klubu. W serwisie plusliga.pl szkoleniowiec wypowiedział się na ten temat. Były siatkarz zapytany co czuje, odpowiedział, że to dla niego niesamowite i ekscytujące uczucie.

Debiutuję jako pierwszy trener, ale w tym roku już debiutowałem w tej roli w mistrzostwach świata i Lidze Narodów, więc emocji było dużo. Myślę, że rosną głównie te pozytywne emocje, bo klub Aluron CMC Warta Zawiercie już w czwartek rozpocznie grę w Lidze Mistrzów – powiedział.

Winiarski: Trzeba być bardziej skupionym

Michał Winiarski podkreślił, że PlusLiga i Liga Mistrzów to są rozgrywki na najwyższym poziomie. – W LM trzeba być bardziej skupionym i grać na maksa w każdym meczu. My tę mentalność trenujemy w lidze – powiedział.

Dobrze, że gramy w polskiej lidze, bo tu ciężko jest z każdym. Tak samo będzie w Lidze Mistrzów. Mamy doświadczony zespół, który w ostatnim miesiącu wykonał kawał pracy. Jestem przekonany, że nasza gra stanie się bardziej regularna i będzie zwyżkowała – powiedział.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Warta Zawiercie – Halkbank?

Swój pierwszy mecz Aluron CMC Warta Zawiercie rozegra z tureckim Halkbank. Początek tego spotkania zaplanowano na godz. 18:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na antenie Polsatu Sport i online w internecie w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

