Michał Winiarski szczerze o swoim zespole. Przyznał, co robił źle

Aluron CMC Warta Zawiercie w poprzednim sezonie PlusLigi zajęła trzecie miejsce, dzięki czemu zyskała prawo gry w Lidze Mistrzów. Debiut Jurajskich Rycerzy w tych prestiżowych rozgrywkach miał miejsce w czwartek 10 listopada, kiedy to ekipa z PlusLigi podjęła Halkbank Ankara.

Warta Zawiercie z udanym debiutem

Pierwsza partia należała do przyjezdnych, którzy szybko wypracowali kilkupunktowe prowadzenie i mimo starań siatkarzy Warty, nie pozwolili rywalom na odwrócenie losów seta. Podopieczni Michała Winiarskiego lepiej spisywali się w kolejnych odsłonach spotkania. Drugą partię wygrali na przewagi (26:24), w trzeciej ich przewaga była już wyraźniejsza (25:21), a w kolejnym secie rozbili turecki zespół 25:15.

Po zakończeniu spotkania grę swoich zawodników ocenił Winiarski, który zwrócił uwagę zarówno na to, co jego podopieczni robili dobrze, jak i na mankamenty w ich grze. – Graliśmy troszeczkę słabo w polu zagrywki, ale potem świetnie radziliśmy sobie ze zmianami tempa i w obronie – stwierdził. Jak dodał, problemy z serwisem mogły wynikać z faktu, że jego drużyna odbyła tylko jeden trening na hali w Dąbrowie Górniczej, gdzie rozegrano spotkanie.

Trener Warty przy okazji docenił fanów, którzy okazali się nieocenionym wsparciem w trudnych momentach meczu. – Przede wszystkim należy podziękować kibicom, bo to, co stworzyli, było niesamowite i te dwie końcówki to ich zasługa, bo ponieśli nas swoim dopingiem – zaznaczył.

Warta Zawiercie kolejny mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów rozegra 16 listopada, kiedy to zmierzy się z Chebyrem Pazardżik. Podopiecznych Winiarskiego 30 listopada czeka jeszcze starcie z Berlin Recycling Volleys, a w grudniu i styczniu będziemy świadkami starć rewanżowych.

