Jasne stanowisko Nikoli Grbicia ws. Ligi Narodów. „Nie lubimy podróży”

Przyszłoroczna Liga Narodów odbędzie się poza Polską. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni zagrają w odrębnych częściach świata. Siatkarze będą grać w Azji i Europie, a siatkarki poza tymi dwoma kontynentami jedno spotkanie rozegrają w Ameryce Południowej. Nikola Grbić nie jest zmartwiony z powodu dalekich wyjazdów. Choć, jak twierdzi, gra przed własną publicznością jest czymś wyjątkowym, to nigdy nie przejmował się tym, gdzie gra nasza reprezentacja. Selekcjoner chce skupiać się na prezentowanym przez naszych siatkarzy stylu gry.

Nikola Grbić: Musimy się do tego zaadaptować

11 listopada FIVB przedstawiło plan turniejów grupowych Siatkarskiej Ligi Narodów 2023. Nasi siatkarze zagrają w Japonii, Holandii, a na końcu fazy grupowej w Filipinach.

– Każdego roku mamy program do wykonania i zdarzają się te dłuższe podróże. Nie lubimy ich, jak każdy, ale musimy się do tego zaadaptować i zagrać najlepiej, jak umiemy, tam, gdzie nas wyślą – powiedział Nikola Grbić w rozmowie ze sport.pl.

Mimo wszystko Serb chce, by podróże nie były za bardzo uciążliwe dla naszych reprezentantów. Jak twierdzi, na ten moment nie skupia się na Lidze Narodów.

Nikola Grbić o grze na wyjazdach

Reprezentanci Polski zazwyczaj zwracają uwagę na doping rodaków i mocno sobie go cenią. Tym razem przyjdzie im zagrać z daleka od domu, jednak Nikola Grbić nie jest zmartwiony tym faktem. Zwrócił też uwagę, że igrzyska olimpijskie nie będą rozgrywane Warszawie, a innej europejskiej stolicy.

– Oczywiście, super widzieć się z polskimi kibicami w tutejszych halach, ale nigdy nie przejmowałem się tym, gdzie gramy, a bardziej tym, jak gramy. To o wiele ważniejsze. Zresztą jeden z najlepszych turniejów zeszłego sezonu, w Sofii, zagraliśmy na wyjeździe. No i igrzysk nie rozegramy przecież w Warszawie, tylko w Paryżu. Gra na wyjeździe to nic strasznego – dodał serbski selekcjoner.

