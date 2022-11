Dawid Konarski wskazał decydujący czynnik zwycięstwa nad Stalą Nysa. „Graliśmy płynnie”

Aluron CMC Warta Zawiercie spisuje się w tym sezonie naprawdę dobrze. Siatkarze Michała Winiarskiego zajmują trzecie miejsce w PlusLidze, ustępując jedynie Asseco Resovii Rzeszów i dotąd niepokonanemu Jastrzębskiemu Węglowi. Mecz w Nysie był potwierdzeniem znakomitej dyspozycji zawodników z Zawiercia. Zdecydowanie najbardziej wyróżniającym się zawodnikiem meczu był Dawid Konarski, który zdobył tytuł MVP. W jego ocenie, gra drużyny była znakomita, aczkolwiek jest kilka elementów, które jeszcze wymagają poprawek.

Dawid Konarski: Staramy się urozmaicić grę

Atakujący zawierciańskiej ekipy przyznał, że pojechali do Nysy z zamiarem wywalczenia pewnego zwycięstwa. Cel udało się osiągnąć i to w pięknym stylu. Dawid Konarski twierdzi, że gra Alurona CMC Warty Zawiercie była dobra, choć jeden element mógłby ulec poprawie.

– W ostatnich spotkaniach budujemy grę, staramy się ją urozmaicić, a w Nysie to był jeden z płynniejszych meczów w naszym wykonaniu. Może trochę więcej mogło być jeszcze środka, ale kiedy Miguel mógł, to go wykorzystywał. Był też pajp, zazwyczaj bez bloku. Nasza gra była naprawdę fajna, dobrze radziliśmy sobie na wysokich piłkach. Założenia taktyczne też całkiem nieźle zrealizowaliśmy. Trzy punkty jadą do Zawiercia i z tego się cieszymy – powiedział dla portalu aluroncmc.pl Dawid Konarski.

Dawid Konarski MVP spotkania z PSG Stalą Nysa

Jednym z kluczowych elementów do zwycięstwa była skuteczna zagrywka i dużo asów serwisowych. Dawid Konarski docenił grę zawodnika przeciwników, Michała Gierżota, który często atakował i ma duży potencjał. Atakujący Warty Zawiercie otrzymał tytuł MVP meczu, zdobywając 16 punktów. Jego ataki miały 70 proc. skuteczności.

-Myślałem, że Miguel ją dostanie (statuetkę MVP – red.), bo fajnie prowadził tę grę. Cała drużyna zasługuje na wyróżnienie. Spodziewaliśmy się ciężkiego spotkania i wyszliśmy mocno skoncentrowani. Przed nami czas podróży, zaraz lecimy do Bułgarii i każda możliwość wygranej 3:0, to zaoszczędzenie energii. Bardzo cieszymy się z tego oraz jakości, którą zaprezentowaliśmy – dodał.

