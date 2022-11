Poznaliśmy harmonogram Ligi Narodów 2023. Wiemy, kiedy i gdzie zagrają Polacy

Już w 2023 roku wróci siatkarska Liga Narodów. A my poznaliśmy już harmonogram i gospodarzy rundy wstępnej rozgrywek. Faza tego turnieju będzie podzielona na trzy kolejki – po trzy tygodnie rozgrywek VNL.

Liga Narodów zostanie rozegrana w oparciu o tę samą formułę rozgrywek, co w 2022 roku, z udziałem 16 drużyn. W fazie wstępnej i finałowej rozegrane zostaną 104 mecze, a każda drużyna rozegra minimum 12 spotkań.

W 2023 roku każda drużyna rozegra 12 meczów w ciągu 3-tygodniowej Fazy Wstępnej, z równie silnymi przeciwnikami – z 3 drużynami sklasyfikowanymi od 1 do 4 miejsca, 3 drużynami sklasyfikowanymi od 5 do 8 miejsca, 3 drużynami sklasyfikowanymi od 9 do 12 miejsca i 3 drużynami sklasyfikowanymi od 13 do 16 miejsca.

Liga Narodów 2023. Podział na grupy

Pierwszy tydzień

FIVB zdecydowała, że mecze Ligi Narodów 2023 Biało-Czerwoni rozegrają swoje mecze w Japonii, Holandii i na Filipinach. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną swoje zmagania w Japonii w Nagoi 6-11 czerwca 2023. Biało-Czerwoni zmierzą się z Japonią, Francją, Serbią, Bułgarią, Słowenią, Chinami i Iranem.

W tym samym czasie druga grupa rozegra swoje spotkania w Kanadzie w Ottawie. W skład tej grupy wchodzą Kanadyjczycy, Kubańczycy, Amerykanie, Niemcy, Argentyńczycy, Holendrzy, Włosi i Brazylijczycy.

Drugi tydzień

W drugim tygodniu zmagań 20-25 czerwca 2023 roku srebrni medaliści mistrzostw świata swoje mecze rozegrają w holenderskim Rotterdamie. Naprzeciwko Bartosza Kurka i spółki staną Holendrzy, Włosi, Serbowie, Amerykanie, Irańczycy, Niemcy i Chińczycy.

W drugiej grupie we Francji swoje mecze zagrają reprezentacja Francji, Kuby, Brazylii, Japonii, Słowenii, Bułgarii, Argentyny i Kanady.

Trzeci tydzień

4-9 lipca reprezentanci Polski swoją ostatnią kolejkę VNL. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Japonią, Chinami, Słowenią, Brazylią, Włochami, Holandią i Kanadą.

Druga grupa rozegra swoje spotkania w USA, gdzie zagrają gospodarze, Irańczycy, Argentyńczycy, Bułgarzy, Francuzi, Niemcy, Serbowie i Kubańczycy.

twitter

Finały Ligi Narodów

Finały Ligi Narodów mężczyzn odbędą się w dniach 19-23 lipca. Miasta-gospodarze finałów VNL zostaną ogłoszone niebawem.

