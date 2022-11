Kamil Semeniuk został mocno doceniony przez legendę siatkówki. „Jestem pod wrażeniem”

Kamil Semeniuk zamienił ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle na Sir Safety Perugię. Początki we Włoszech były trudne dla reprezentanta Polski, jednak z czasem rozwinął skrzydła, a ostatni mecz przeciwko drużynie Piacenzy był tego najlepszym dowodem. Ekipa Perugii jest dotychczas niepokonana w swojej lidze, ponadto dołożyli triumf w Superpucharze Włoch i zwycięstwo w inauguracji fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jedynie Jastrzębski Węgiel może pochwalić się podobnymi osiągnięciami. Sam 26-latek jest na dodatek najlepszym serwującym ligi z 15 asami na koncie. Trener Andrea Anastasi jest pod wielkim wrażeniem podejścia Polaka.

Kamil Semeniuk wychwalany przez Andreę Anastasiego

Andrea Anastasi przyznał w rozmowie z „Super Expressem”, że Kamil Semeniuk jest w doskonałej formie od początku sezonu, choć miewał gorsze momenty.

– Semeniuk potrzebuje czasu na pełne wdrożenie do zespołu. I przeżywa, gdy coś mu nie idzie. Ja go muszę wręcz pocieszać, by się nie przejmował, gdy nie wszystko jest idealnie. Mówię: „Kamil, nie martw się, wiele ważnych meczów przed tobą” – przyznał Andrea Anastasi.

Włoski szkoleniowiec dodał, że jest pod dużym wrażeniem charakteru 26-latka.

Kamil Semeniuk zaczyna mówić po włosku

Andrea Anastasi zaznaczył, że każdego dnia Kamil Semeniuk coraz częściej i łatwiej posługuje się językiem włoskim, choć częściej używa angielskiego.

– Widać, że chce szybko złapać kontakt w moim języku. Z Kamilem jest łatwo: jak coś mówię po włosku, to przytakuje albo kiwa przecząco głową, że nie zrozumiał. Wtedy szybko przerzucam się na angielski. Z tymi członkami sztabu, którzy nie mówią po angielsku, bez wahania próbuje mówić po włosku – dodał trener Sir Safety Perugii.

