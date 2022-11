Polscy siatkarze poznali rywali. To z nimi zagrają w fazie grupowej mistrzostw Europy

Reprezentacja Polski mężczyzn wprawdzie jak do tej pory wywalczyła aż dziesięć medali siatkarskich mistrzostw Europy, ale tylko raz stała na najwyższym stopniu podium. Od wywalczenia złotego krążka przez Biało-Czerwonych minęło już 13 lat i chociaż przed niemal każdym turniejem nasi reprezentanci są typowani w roli faworytów do triumfu, to kolejne złoto mistrzostw Europy wciąż pozostaje poza ich zasięgiem.

Szansa na zmienienie tego stanu rzeczy nadejdzie już w przyszłym roku, kiedy to odbędą się kolejne mistrzostwa Starego Kontynentu. Turniej rozpocznie się 28 sierpnia, a triumfatorów imprezy poznamy 16 września. Podobnie jak miało to miejsce przed rokiem i w 2019 roku, również kolejna edycja zmagań zostanie zorganizowana w czterech krajach.

Tym razem w roli gospodarzy turnieju wystąpią Włochy, Bułgaria, Macedonia Północna oraz Izrael, który przejął prawa do organizacji mistrzostw od Ukrainy. Wspomniane państwa zostały przydzielone do grup A, B, C i D, a ich turniejowych rywali poznaliśmy podczas losowania przeprowadzonego w środę 16 listopada.

Reprezentacja Polski, która podobnie jak Słowenia, Serbia, Holandia i Niemcy była losowana z pierwszego koszyka, trafiła do grupy C, gdzie zagra z Macedonią Północną, Czarnogórą, Holandią, Czechami i Danią.

Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. Podział na grupy

Grupa A:

Włochy

Szwajcaria

Serbia

Niemcy

Belgia

Estonia

Grupa B:

Bułgaria

Finlandia

Słowenia

Ukraina

Chorwacja

Hiszpania

Grupa C:

Macedonia Północna

Czarnogóra

Polska

Holandia

Czechy

Dania

Grupa D:

Izrael

Rumunia

Francja

Turcja

Portugalia

Grecja

