Szczere wyznanie Bartosza Kurka. „Czas pozwala nabrać dystansu, ale to w nas siedzi”

Bartosz Kurek znalazł się w gronie nominowanych do nagrody dla Najlepszego Sportowca 2022 roku, co było dobrą okazją do podpytania zawodnika o zakończony sezon reprezentacyjny. Kapitan Biało-Czerwonych odniósł się m.in. do mistrzostw świata, na których kadra prowadzona przez Nikola Grbicia wywalczyła drugie miejsce.

W gronie nominowanych do nagrody dla Najlepszego Sportowca 2022 roku w ramach plebiscytu organizowanego przez Przegląd Sportowy Onet znalazło się dwóch siatkarzy: Bartosz Kurek i Kamil Semeniuk. Pierwszy z wymienionych jest kapitanem kadry, która we wrześniu sięgnęła po wicemistrzostwo świata, a dwa miesiące wcześniej wywalczyła brązowy medal Ligi Narodów. Bartosz Kurek o roli kapitana Kurek przed rozpoczęciem sezonu reprezentacyjnego przejął rolę kapitana Biało-Czerwonych po tym, jak swoją przygodę z kadrą zakończył Michał Kubiak. W rozmowie z Przegląd Sportowy Onet siatkarza zapytano o to, co dał mu ostatni rok. – Ostatni rok dał mi jeszcze większą pewność tego, że mamy fantastyczną drużynę, bogate zaplecze, że polska siatkówka będzie mocna, będzie dzielić i rządzić na międzynarodowej arenie przez długie lata – zaznaczył. Jak dodał atakujący, jako kapitan miał większy wgląd „za kulisy tego, jak kadra funkcjonuje". Przy okazji zaznaczył, że nowa funkcja wiąże się także z dodatkowymi obowiązkami, które są jednak „przyjemne". Bartosz Kurek o finale mistrzostw świata Podczas rozmowy nawiązano także do wrześniowych mistrzostw świata, których finał był rozgrywany w Katowicach. Podopieczni Nikoli Grbicia w decydującym starciu o złoto przegrali z Włochami, którzy wygrali 3:1. – Czas pozwala nabrać dystansu do wszystkiego, ale ta finałowa porażka w nas siedzi – przyznał Kurek. Atakujący kadry zauważył, że rozpamiętywanie porażki w finale czempionatu może wyjść polskim siatkarzom na dobre. – Niech ona nas napędza i motywuje do jeszcze cięższej pracy w kolejnym sezonie, który będzie mocno napakowany ważnymi wydarzeniami. Jako kapitan jestem pewny, że mamy wszystko, aby po raz kolejny grać o najwyższe cele – zadeklarował.

