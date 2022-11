Prezes Jastrzębskiego Węgla nie przebierał w słowach. Wskazał, co musi się zmienić

Czołowe kluby PlusLigi jeszcze przed startem sezonu starają się przeprowadzić transfery i uzupełnić skład tak, by wszyscy zakontraktowani zawodnicy mogli wspólnie rozpocząć przygotowania do nowych rozgrywek. Niekiedy jednak dochodzi do niespodziewanych ruchów transferowych, ponieważ zespoły mogą sprowadzać zawodników nawet po rozpoczęciu sezonu.

PlusLiga. Powstaną okna transferowe?

Według prezesa Jastrzębskiego Węgla Adama Gorola zasady obowiązujące w PlusLidze powinny ulec zmianie i przypominać te rządzące światem piłkarskim. Jak wskazał w programie #7Strefa na antenie Polsatu Sport, dobrym pomysłem byłoby stworzenie tzw. okien transferowych i określenie ich konkretnymi datami.

Ta sytuacja, która trwa już od kilku lat, nie jest dobra. Uważam, że zawodnik powinien skupiać się na grze. To nie jest dobre, kiedy menadżer rozmawia z zawodnikiem już w listopadzie. To powoduje zamieszanie w głowie zawodnika – przekonywał.

Niewykluczone jednak, że w przyszłości sytuacja ulegnie zmianie. Ze słów Gorola wynika, że prezesi prowadzą już rozmowy w celu uporządkowania reguł rządzących rynkiem transferowym. – Łatwiej się jednak o tym rozmawia, a trudniej to zrobić. Można analizować takie przypadki, to nie jest dobre, ale taki jest rynek. Tak właśnie działa – przyznał.

Transfery w PlusLidze

Przypomnijmy, sezon 2022/2023 PlusLigi ruszył 30 września, a od momentu inauguracji rozgrywek byliśmy świadkami już kilku ruchów transferowych. W połowie października kontrakt z BBTS-em Bielsko-Biała rozwiązał Jan Zimmermann, którego zastąpił Pierre Pujol. Rafał Faryna z kolei 21 października podpisał kontrakt z LUK-iem Lublin, a umowę rozwiązał już 10 listopada.

Również w ubiegłym miesiącu barwy klubowe zmienił Sebastian Adamczyk, który udał się na wypożyczenie z PGE Skry Bełchatów do GKS-u Katowice.

Czytaj też:

Szczere wyznanie Bartosza Kurka. „Czas pozwala nabrać dystansu, ale to w nas siedzi”Czytaj też:

Bardzo trudny quiz siatkarski. Tylko eksperci uzyskają 100 proc.