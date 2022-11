Reprezentant Polski czuje niedosyt. Siatkarz powiedział to wprost

Indykpol AZS Olsztyn po ligowych porażkach ze Stalą Nysa, Treflem Gdańsk, Resovią i Projektem Warszawa w końcu zszedł z parkietu zwycięski, a przełamanie nadeszło w rozgrywanym w czwartek 24 listopada spotkaniu z Barkom-Każany Lwów. Podopieczni Javiera Webera wygrali 3:2, co według Mateusza Poręby może podbudować morale zespołu.

PlusLiga. Mateusz Poręba o wygranej Indykpolu

Środkowy drużyny z Olsztyna zaznaczył, że dzięki zwycięstwu Indykpol będzie mógł grać z większą pewnością siebie. – Cieszę się, bo zawodnicy pokazali w tym meczu klasę, bo niekiedy, przegrywając, zwiesza się głowę, odechciewa się wszystkiego – podkreślił cytowany przez siatka.org.

Poręba czuje też niedosyt w związku z wydarzeniami z czwartego seta, który podopieczni Javiera Webera przegrali 26:28. – Wyszarpaliśmy to zwycięstwo, choć naprawdę szkoda tego czwartego seta, bo mogliśmy wrócić do domu z kompletem punktów. Jak na to, że mamy swoje problemy zdrowotne, nie możemy trenować w pełnym składzie, muszą nam w tym pomagać asystenci trenera, to to zwycięstwo po prostu cieszy – dodał.

Zawodnik, który kilka miesięcy temu zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski, został wybrany MVP spotkania. W sumie Poręba zdobył 16 punktów, w tym 12 z ataku. Jak przyznał, jest to zasługa rozgrywającego Joshuy Tuanigi, który często wystawia piłkę do środkowych. – W naszej drużynie na przyjęciu mamy zawodników bardziej defensywnych niż ofensywnych, dlatego próbujemy przejąć tę pałeczkę – stwierdził.

Indykpol AZS Olsztyn kolejne spotkanie ligowe rozegra 28 listopada, kiedy to podejmie Ślepsk Malow Suwałki.

