Polski siatkarz grzmi w kontrowersyjnej sprawie. „Coś takiego nie powinno się zdarzyć”

Wiele mówi się o tym, jak przeładowane są terminarze piłkarskie czy tenisowe, ale i w siatkówce nie jest lepiej, czego doświadczają szczególnie zawodnicy występujący w polskiej lidze. Od pewnego czasu w mediach pojawiają się głosy samych sportowców na temat tego, że przez przeciążenia boją się o własne zdrowie. Teraz w tej kontrowersyjnej kwestii jednoznacznie wypowiedział się Dawid Konarski.

Dawid Konarski grzmi w sprawie przeładowanego kalendarza

Siatkarz Aluron CMC Warty Zawiercie doskonale wie, o czym mówi, ponieważ jego drużyna występuje w Lidze Mistrzów i ze względu często rozgrywa nawet po trzy mecze w tygodniu. – Czasu na trening nie ma. Co chwilę mamy kolejne analizy rywali i przygotowania taktyczne […] Cieszę się, że kolejne mecze gramy blisko. Jakbyśmy musieli jechać do Suwałk, pewnie narzekałbym bardziej – stwierdził w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

– Musimy wytrzymać ten maraton do świąt. Teraz mecze są naszym treningiem. Tak to będzie wyglądało do 21 grudnia, kiedy gramy z Cerrad Czarnymi Radom. Do tego momentu rywalizujemy co trzy, a nawet co dwa dni. Coś takiego nie powinno zdarzać się w zawodowej lidze. To duże ryzyko dla zdrowia, a jakość sportowa w tego typu spotkaniach też bywa różna – opowiedział były reprezentant Polski.

Tak powinna zmienić się PlusLiga według Dawida Konarskiego

Według Konarskiego fakt, że obecnie w PlusLidze występuje aż 16 drużyn (liga została powiększona przed sezonem 2022/23) jest dużym błędem. Porównał nasze rozgrywki do włoskich, które stoją na podobnym poziomie, w których rywalizuje jednak tylko 12 zespołów. – W mojej opinii powinniśmy dążyć do tego samego schematu, bo wtedy poziom byłby jeszcze wyższy – podsumował siatkarz.

Czytaj też:

Tomasz Fornal nie gryzł się w język. Pozwolił sobie na ironiczną uwagę