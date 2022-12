Doskonałe wieści dla fanów siatkówki. Liga Narodów znów zawita do Polski

Znakomitymi wieściami dla polskich kibiców siatkówki podzieliła się nasza krajowa federacja. Na oficjalnej stronie internetowej związku pojawiło się potwierdzenie informacji, według której w 2023 roku Gdańsk będzie gospodarzem finałów najbliższej edycji Ligi Narodów.

Liga Narodów 2023 – turniej finałowy w Gdańsku

„Kibice z Gdańska nie naczekają się zatem na kolejny turniej najwyższej rangi. Po tegorocznych mistrzostwach świata siatkarek czas na emocje w męskim wydaniu. Miasto było wcześniej gospodarzem tegorocznej edycji Siatkarskiej Ligi Narodów mężczyzn, goszcząc turniej fazy wstępnej. Tym razem zmierzą się tu uczestnicy wielkiego finału tych rozgrywek” – czytamy w komunikacie opublikowanym na portalu pzps.pl.

Będzie to pierwszy raz od 2016 roku, kiedy Polska zorganizuje turniej finałowy. Wiadomo też, że odbędzie się on w dniach 19-23 lipca. Ważne jest, aby Biało-Czerwoni w tej zbliżającej się edycji rozgrywek zaprezentowali się jak najlepiej. Liga Narodów 2023 będzie miała bowiem duży wpływ na ranking FIVB, a ten z kolei jest kluczowy w kontekście kwalifikacji do igrzysk olimpijskich zaplanowanych na 2024 roku. Obecnie Polacy zajmują w nim pierwsze miejsce i latem będą walczyli o utrzymanie fotela lidera.

Liga Narodów 2023. Rywale reprezentacji Polski

W pierwszej fazie LN podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Japonią, Słowenią, Francją, Serbią, Chinami, Bułgarią oraz Iranem. W drugim tygodniu naszymi rywalami będą Holendrzy, Włosi, Serbowie, Amerykanie, Irańczycy, Niemcy i Chińczycy. W trzecim z kolei Japończycy, Chińczycy, Słoweńcy, Brazylijczycy, Włosi, Holendrzy i Kanadyjczycy.

