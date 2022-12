Reprezentant Polski szczerze o grze kolegów. Siatkarz docenił jednego z nich

Mecz Jastrzębskiego Węgla z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle zapowiadał się ciekawie i to nie tylko dlatego, że do walki o ligowe punkty przystąpiły dwie drużyny z czołówki tabeli. Na parkiecie spotkały się zespoły aktualnego wicemistrza i mistrza kraju, które w ubiegłym sezonie zacięcie rywalizowały również w Pucharze Polski i półfinale Ligi Mistrzów.

PlusLiga. Marcin Janusz docenił kolegę

W ostatnim starciu ligowym górą była ZAKSA, która przy stanie 2:1 dla rywali odwróciła losy spotkania i po tie-breaku wygrała 3:2. Duża w tym zasługa Bartłomieja Klutha, który zdobył 25 punktów i został wybrany MVP spotkania.

Postawę rezerwowego atakującego docenił po meczu Marcin Janusz, czyli rozgrywający mistrza Polski. – Ci teoretycznie rezerwowi wchodzą od początku sezonu i potrafią nie tylko nie zepsuć, ale dać także coś od siebie. Miałem duży komfort w pewnym momencie, bo Bartek wszedł na taki poziom, że kończył praktycznie wszystkie piłki – zaznaczył w rozmowie z Polsatem Sport.

Jak szczerze zauważył reprezentant Polski, żaden z siatkarzy nie prezentował w starciu z Jastrzębskim Węglem równego poziomu. – Każdy z zawodników trochę falował, miał lepsze i gorsze momenty, więc trudno byłoby wskazać jeden element, który zaważył na naszym zwycięstwie – stwierdził. – Jastrzębianie mieli swoje problemy, ale my również. Pomimo nich obie drużyny pokazały kawał dobrej siatkówki – dodał.

O komentarz po meczu poproszono również bohatera spotkania. Jak ocenił Kluth, starcie z wicemistrzami Polski było „fajnym widowiskiem”, a on i koledzy z drużyny cieszą się z cennego zwycięstwa. Przy okazji zauważył, że ZAKSA dobrze grała na kontrach, co jest bardzo motywujące. – Mam nadzieję, że będzie to kolejny krok ku naszej lepszej współpracy na boisku i lepszej gry ZAKSY – przyznał.

