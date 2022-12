Jastrzębski Węgiel nie ma czasu na odpoczynek. Siatkarzy czeka bardzo ważny mecz

Po zakończeniu pierwszej fazy zasadniczej PlusLigi na siatkarzy Jastrzębskiego Węgla czekają zmagania w Lidze Mistrzów. Po trzech kolejkach fazy grupowej wicemistrz Polski jest liderem grupy „A” z kompletem punktów. Ponadto Pomarańczowi mają cztery punkty przewagi nad drugim w tabeli wicemistrzem Niemiec VfB Friedrichshafen.

Żeby przygotować się do tego spotkania, siatkarze Jastrzębskiego Węgla nie mają zbyt wiele czasu. W niedzielę 11 grudnia Pomarańczowi rozegrali bardzo zacięty i wyczerpujący mecz z mistrzem Polski – Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, który ostatecznie przegrali w tie-breaku 2:3. – Chwilę odpoczniemy i już musimy przygotować się mentalnie do wtorkowego meczu. Każdy z nas musi być gotowy na spotkanie z Montpellier – mówi Fornal.

Tomasz Fornal: To bardzo ważny mecz

Na temat nadchodzącego spotkania w europejskich pucharach wypowiedział się Tomasz Fornal, według którego, jest to bardzo ważny mecz. – Jeśli wygramy go za trzy punkty, mocno przybliżymy się do awansu do kolejnej fazy rozgrywek – powiedział Tomasz Fornal w klubowych mediach.

Przypomnijmy, jeśli chodzi o rozgrywki siatkarskiej Ligi Mistrzów, to do ćwierćfinałów awansują tylko zwycięzcy pięciu grup. Z kolei pięć drużyn z drugich miejsc i najlepsza trzecia ekipa przechodzi do repasaży, z których zwycięsko wyjdą tylko trzy zespoły, które uzupełnią stawkę 1/4 finału. Repasaże oznaczają więc dwa dodatkowe starcia – mecz i rewanż.

Rywale Jastrzębskiego Węgla, czyli Montpellier HSC VB to aktualny mistrz Francji. Siatkarzom Trójkolorowych nie idzie zbyt dobrze, bo dotychczas zajmują ostatnie miejsce w grupie „A”, zdobywając tylko jeden punkt. – Kiedy graliśmy we Francji, był to ciężki mecz. Znów więc szykujemy się na walkę. Oni bronią jak typowi Francuzi, czyli jak szaleni. Ale jeśli zagramy naszą siatkówkę, to jestem na sto procent przekonany, że zwyciężymy – kończy Fornal.

Wtorkowego mecz pomiędzy Jastrzębskim Węglem i Montpellier odbędzie się o godz. 18:00. Transmisja na żywo z tego spotkania dostępna będzie w Polsacie Sport.

