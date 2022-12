Groźna kontuzja siatkarza Skry Bełchatów. Prosto z boiska trafił do szpitala

Mecz PGE Skry Bełchatów z Aluron CMC Wartą Zawiercie był jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 16. kolejki PlusLigi. Mecz rozstrzygnął się w pięciu setach, a górą ostatecznie byli goście, którzy w tie-breaku wygrali 15:13 i wciąż plasują się w ścisłej czołówce ligowej. Skra z kolei odnotowała dziewiątą porażkę w sezonie, co nie jest jedynym zmartwieniem zespołu prowadzonego przez Joela Banksa.

PlusLiga. Kacper Piechocki trafił do szpitala

W trakcie spotkania kontuzji doznał Kacper Piechocki, który na początku trzeciego seta przy jednej z obron upadł za bandy reklamowe. Libero Skry wyraźnie ucierpiał i trzymał się za łokieć, przez co od razu udzielono mu pomocy medycznej. Siatkarza zniesiono z boiska, a następnie przewieziono do szpitala – podaje serwis siatka.org.

Klub z Bełchatowa informował na bieżąco, że „nic nie wskazuje na to, aby występowało zagrożenie dla zdrowia zawodnika” . Na te doniesienia od razu zareagowali przedstawiciele Warty Zawiercie. „Trzymamy kciuki, żeby nie było to nic poważnego” – napisali. Sam zawodnik dodał później zdjęcie ze szpitala, wyjaśniając, że jest już po „odbarczającym zabiegu” , a w niedzielę czekają go kolejne badania.

Kacper Piechocki, który jest synem obecnego prezesa Skry, w klubie z Bełchatowa gra od 2014 roku. 27-letni libero ma na swoim koncie tytuł mistrza Polski, krajowy puchar oraz trzy Superpuchary, a po sukcesy sięgał również z młodzieżowymi reprezentacjami kraju. Piechocki zdobywał m.in. srebro mistrzostw Europy kadetów oraz mistrzostw europy juniorów, a także brązowy medal mistrzostw świata kadetów.

Czytaj też:

Bardzo trudny quiz siatkarski. Tutaj zdobycie 7/10 będzie sukcesemCzytaj też:

Utytułowany trener szczerze o początkach pracy w PlusLidze. Tak ocenił swój klub