Rozgrywający Trefla Gdańsk zdradził sekret dobrych wyników. „To inspirujące grać z kimś takim”

Lukas Kampa jest obok Mariusza Wlazłego jednym z bardziej doświadczonych graczy w Treflu Gdańsk. 36-latek trafił do trójmiejskiego klubu w 2021 roku z Jastrzębskiego Węgla. Mimo paru wyjątków to klub prowadzi politykę wprowadzania do składu wychowanków występujących w juniorach żółto-czarnych, którzy obecnie stanowią 1/3 seniorskiej kadry.

Lukas Kampa: To inspirujące grać z kimś takim

Lukas Kampa w serwisie siatka.org przyznał, że młodzi zawodnicy dookoła sprawiają, że czuje się młodo. – Przede wszystkim czuję się dobrze, a do tego Luke Perry naprawdę ułatwia mi życie na boisku i to bardzo pomaga – dodał. Rozgrywający jest pod wrażeniem przyjęcia libero Trefla Gdańsk. – Jeśli tylko piłka idzie w kierunku twojego libero, to możesz spodziewać się, że on dogra ją do ciebie niemal perfekcyjnie. To inspirujące grać z kimś takim – podkreślił.

Rozgrywający Trefla Gdańsk o wynikach: Nie spodziewałem się

Lukas Kampa przyznał, że bardzo ułatwia mu grę fakt, że spodziewa się dobrej piłki, a nie tego, że będzie musiał ją gonić i naprawiać. Dokładna gra przełożyła się także na dobre wyniki Trefla Gdańsk, który po 16. kolejkach uplasował się na piątym miejscu z 27. punktami. Do czwartej ZAKSY trójmiejska drużyna traci tylko sześć oczek.

– Gdyby ktoś przed startem sezonu powiedział, że będziemy w szóstce, która zagra w Pucharze Polski, będziemy walczyć o 5. miejsce w tabeli, nie spodziewalibyśmy się tego – przyznał niemiecki rozgrywający, dodając, że przed zawodnikami Trefla Gdańsk jeszcze ogrom pracy.

