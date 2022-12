Jakub Jarosz wymownie o swojej przyszłości. Zdradził, że miał oferty z Polski i zagranicy

Po 17. kolejkach PlusLigi GKS Katowice zajmuje 12. miejsce w tabeli. Siatkarze Gieksy mają na koncie siedem zwycięstw, które dały im 17 punktów. Czołowym zawodnikiem, atakującym, a także kapitanem drużyny z Katowic jest Jakub Jarosz, który rozgrywa swój 14. sezon w polskiej lidze.

Jakub Jarosz: Mogłem odejść do innych drużyn w Polsce i za granicą

Dziennikarze Polsatu Sport zapytali siatkarza o to, jak się czuje w Katowicach, gdzie występuje od 2019 roku. – O tym, że ja się dobrze czuję w Katowicach świadczy przede wszystkim fakt, że przedłużam kontrakty w ostatnich latach i cały czas w tym klubie zostaję – powiedział, dodając, że miał opcje odejścia do innej drużyny czy to w Polsce, czy za granicą.

Zostawałem w Katowicach, bo jest to klub i miasto, w którym ja czuję się dobrze. Drużyna, która zazwyczaj nie wiadomo jak będzie wyglądała, zawsze są duże znaki zapytania, ale koniec końców jest to drużyna, która sprawia niespodzianki i walcząca. Nawet kiedyś na pierwszym spotkaniu z kibicami powiedziałem, że skoro zaufali mi, żebym był kapitanem tej drużyny to mogę obiecać, że drużyna będzie walczyć i ja tego będę pilnował – stwierdził siatkarz.

Jakub Jarosz o swojej przyszłości

Jakub Jarosz ma 35 lat a sezon 2022/23 jest jego czternastym w PlusLidze. Siatkarz zapytany, czy planuje w najbliższym czasie zakończyć karierę odpowiedział, że – o dziwo, jak na ten wiek – czuje się dobrze fizycznie. – Różne testy, parametry, które robimy w klubie też świadczą o tym, że nie jest gorzej niż 3-4 lata temu. Chciałbym grać, póki zdrowie pozwala i pozwala mi cieszyć się graniem – dodał.

Czy będę grał w przyszłym roku w GKS-ie Katowice to chyba jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby o tym mówić, ale nie ukrywam, że gdzieś tli mi się w głowie taka nadzieja, że tak dalej będzie – zakończył.

Czytaj też:

Gwiazda PlusLigi o świątecznych zwyczajach. Siatkarz zdradził, gdzie spędzi Boże NarodzenieCzytaj też:

Rozgrywający Trefla Gdańsk zdradził sekret dobrych wyników. „To inspirujące grać z kimś takim”