WIlfredo Leon przeszedł samego siebie. Spektakularny występ Polaka

Sir Safety Perugia się nie zatrzymuje. Podopieczni Andrei Anastasiego nie przegrali w tym sezonie żadnego spotkania i pewnie kroczą po wszystko, co możliwe do zgarnięcia. Dodatkowo już udało im się zgarnąć dwa trofea: Superpuchar Włoch i Klubowe Mistrzostwo Świata. Tym bardziej może cieszyć fakt, że klub reprezentuje dwóch Polaków: Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon. Ostatni mecz w wykonaniu tego drugiego to był majstersztyk.

Koncert Wilfredo Leona w meczu z Top Volley Cisterną

Sir Safety Perugia od samego początku była faworytem spotkania z Top Volley Cisterną. Siatkarze Andrei Anastasiego wygrali dwa pierwsze sety do 18 i choć w trzecim przeciwnicy byli bliscy wyrównania, to ostatecznie ulegli 25:23. Tym samym awansowali do półfinału Pucharu Włoch, gdzie czeka ich mecz z Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Kapitalnie zaprezentował się Wilfredo Leon. Przyjmujący reprezentacji Polski został uznany za najlepszego zawodnika spotkania. Zdobył 11 punktów, do których dołożył trzy skuteczne ataki, tyle samo asów serwisowych i jeden punktowy blok. Kamil Semeniuk zdobył 7 punktów i zebrał dobre recenzje u trenera Anastasiego.

Sir Safety Perugia idzie po wszystkie puchary

Zwycięstwo nad Top Volley Cisterną było 24. Sir Safety Perugii w tym sezonie. Po raz ostatni ulegli w maju 2022 roku, przegrywając 0:3 z Lube Civitanovą w finale play-off. W ostatnich 13. spotkaniach stracili tylko 7 setów.

Siatkarze z Perugii prowadzą w tabeli Serie A, wyprzedzając Lube Civitanovą i Modemę o 13 punktów. Kolejny mecz rozegrają z Veroną 8 stycznia.

