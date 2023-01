Reprezentant Polski może wrócić do PlusLigi. ZAKSA chce przeprowadzić hitowy transfer

Już niebawem ZAKSA Kędzierzyn-Koźle prawdopodobnie będzie mogła cieszyć się z imponującego transferu. Zespół ten co prawda już jest naszpikowany gwiazdami, ale niebawem do drużyny ma dołączyć jeszcze jedna. Tym razem chodzi o reprezentanta Polski, który w ostatnim czasie miał sporo zawirowań w swojej karierze. Mowa o Bartoszu Bednorzu.

Bartosz Bednorz może zostać siatkarzem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Siatkarz ten na co dzień występuje na pozycji przyjmującego, gdzie paradoksalnie ZAKSA ma bogatą obsadę. Mowa bowiem o Aleksandrze Śliwce, Adrianie Staszewskim, Wojciechu Żalińskim i Denisie Kariaginie. Mimo tego mistrzowie Polski szukają wzmocnienia, ponieważ rozczarowuje zwłaszcza ostatni z wymienionych. Sprowadzony latem zawodnik nie daje tyle, ile od niego oczekiwano. W związku z tym w jego miejsce może wskoczyć właśnie Bednorz.

28-latek występuje obecnie w Shanghai Volleyball Club, do którego wyjechał w drugiej połowie 2022 roku. Rozgrywki w Chinach mają jednak to do siebie, że trwają bardzo krótko. Liga niebawem dobiegnie końca. Aktualnie drużyna Polaka rywalizuje w półfinale z Zhejiang, a po dwóch meczach jest remis 1:1. Kto zatriumfuje w tej rywalizacji, ten będzie mógł marzyć o tytule.

Chińczycy chcą zatrzymać Bartosza Bednorza

Potem jednak w ligowej siatkówce w Chinach nastąpi długa przerwa i mówi się, że Bednorz będzie chciał ją wykorzystać, by wrócić do Polski. Tak przynajmniej twierdzi portal ivolleymagazine.it. Co ciekawe Shanghai Volleyball Club też nie powiedział ostatniego słowa w kontekście przyszłości reprezentanta naszego kraju. Zespół z Państwa Środka bardzo chciałby, aby przyjmujący przedłużył swoją umowę.

