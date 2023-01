Reprezentant Polski zagra w PGE Skrze Bełchatów. Hitowy transfer na horyzoncie

Wydaje się, że zima może być całkiem ciekawa dla wielu reprezentantów Polski. Jednym z tych zawodników, którzy niebawem prawdopodobnie zmienią klub, jest Karol Butryn. W związku z transferem innego siatkarza ma on opuścić AZS Olsztyn i dołączyć do znacznie mocniejszej PGE Skry Bełchatów. Byłby to dla niego duży krok naprzód.

PlusLiga. Karol Butryn blisko transferu do PGE Skry Bełchatów

O całej sytuacji poinformował Maciej Trąbski w artykule opublikowanym na łamach „Przeglądu Sportowego”. Według jego informacji przenosiny atakującego są niemal pewne. Klub z województwa łódzkiego chce pozyskać doświadczonego ligowca, ponieważ dziewięciokrotni mistrzowie naszego kraju pogodzili się już z wizją odejścia Aleksandara Atanasijevicia. Serbski zawodnik poważnie myśli o powrocie do Włoch, gdzie spędził większość kariery. Z Serie A dostał zresztą kilka konkretnych propozycji.

W związku z tym powstałą dziurę w kadrze ma załatać właśnie 29-latek. Dotychczas jego kariera nie obfitowała w wielkie sukcesy, lecz po przenosinach może się to zmienić Butryn ma w swoim CV występy w takich klubach jak KPS Siedlce, GKS Katowice, Cerrad Czarni Radom, Asseco Resovia oraz Indykpol AZS Olsztyn. W 2022 roku został też reprezentantem Polski, ponieważ szansę na grę w biało-czerwonych barwach dał mu nowy selekcjoner, czyli Nikola Grbić. Wraz z naszą ekipą narodową atakujący zdobył brązowy medal Ligi Narodów.

Oprócz tego z artykułu dowiadujemy się, że jest duża szansa, iż na kolejny sezon w Skrze pozostanie Mateusz Bieniek. Barw nie zmienią raczej także Grzegorz Łomacz i Kacper Piechocki.

Czytaj też:

Reprezentant Polski może wrócić do PlusLigi. ZAKSA chce przeprowadzić hitowy transferCzytaj też:

Wicemistrzowie Polski potwierdzili zaskakujący transfer. To już pewne