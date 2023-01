Gwiazda Jastrzębskiego Węgla „zniknęła” z klubu. Siatkarz przesłał ważną wiadomość

W ostatnim czasie Jastrzębski Węgiel notuje bardzo kiepską serię. Wicemistrzowie Polski przegrali ostatnie trzy mecze z rzędu z AZS Olsztyn, LUK Lublin i Wartą Zawiercie. Jednak w ostatnim spotkaniu do gry wrócił Jurij Gładyr, który na początku listopada zanotował rozbrat z siatkówką z powodu kontuzji.

Ukraińca wyłączyła z gry na dwa miesiące przepuklina. Jakiś czas temu w rozmowie z dziennikarzami WP Sportowe Fakty Gładyr pozytywnie ocenił swoją grę po tak długiej przerwie. – Grało się całkiem przyzwoicie jak na niemal dwa miesiące rozbratu z siatkówką. Pod koniec trochę zmiękły mi nogi, bo wysiłek meczowy to nie to samo, co treningowy – kontynuował.

Komunikat Jastrzębskiego Węgla ws. Jurija Gładyra

Jak się jednak okazuje, że Jurij Gładyr opuści dwa kolejne spotkania z BBTS Bielsko-Biała w niedzielę 15 stycznia i ze Stalą Nysa 22 stycznia. Przedstawiciele Jastrzębskiego Węgla zamieścili na swoich profilach w mediach społecznościowych komunikat dotyczący ukraińskiego zawodnika.

Ważna informacja od Jurija Gladyra: – Znikam na dwa najbliższe mecze. Od razu jednak wyjaśniam, żeby kibice się nie wystraszyli, że znowu coś ze mną się dzieje. Po prostu miałem zaplanowaną już dawno wizytę u doktora we Włoszech. Jadę tam, żeby „zacementować” i zażegnać ten mój problem, a potem już wrócić do zespołu na dobre – mówi środkowy.

To nie jest jedyna absencja w Jastrzębskim Węglu. 6 grudnia w meczu Jastrzębskiego Węgla z Cerradem Eneą Czarnymi Radom kontuzji doznał Łukasz Wiśniewski. Środkowy zespołu z Jastrzębia-Zdroju wkrótce przejdzie zabieg chirurgiczny, a później czeka go rehabilitacja.

facebookCzytaj też:

Zaskakujący transfer z PlusLigi. Mistrz Europy obrał nietypowy kierunekCzytaj też:

ZAKSA może stracić zawodnika. Media: Kusi go wielki rywal