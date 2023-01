Mistrz Europy opuścił PlusLigę. Jego transfer okrzyknięto największym w historii

Przedstawiciele BBTS-u Bielsko-Biała poinformowali na początku stycznia, że Pierre Pujol, który dołączył do klubu 19 października 2022 roku odchodzi. „Kontrakt z tym zawodnikiem został rozwiązany za porozumieniem stron i przestał obowiązywać z dniem 7 stycznia 2023 roku” – czytamy w komunikacie. W tym czasie francuski rozgrywający wystąpił w 13 spotkaniach PlusLigi, w których zdobył 21 punktów dla bielskiego zespołu.

Transfer Pujola został okrzyknięty jednym z największych w historii

We włoskich mediach pojawiła się informacja, że Pujol przenosi się do Rumunii, a dokładnie do Dinamo Bukareszt. Te doniesienia się potwierdziły, a sam transfer został już okrzyknięty jednym z największych w historii rumuńskiej siatkówki klubowej.

„Przybycie byłego wielkiego nazwiska reprezentacji Francji, Pierre'a Pujola, do CS Dinamo Bucureszt jest z pewnością jednym z największych w historii transferów w rumuńskiej siatkówce klubowej” – czytamy w serwisie worldofvolley.com.

Kariera Pierre Pujola

38-latek podpisał półroczny kontrakt z utytułowanym rumuńskim klubem, który obecnie zajmuje pierwsze w lidze. Pierre Pujol, który jest u schyłku swojej kariery razem z reprezentacją Francji wywalczył mistrzostwo Europy w 2015 roku. Rozgrywający na reprezentacyjną emeryturę przeszedł w 2016 roku, po udziale w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro.

Pierre Pujol przed transferem do zespołu BBTS Bielsko-Biała występował w barwach Gas Sales Bluenergy Piacenza, Berlin Recycling Volleys i GFC Ajaccio VB. Rozgrywający w sezonie 2011/2012 po raz pierwszy trafił do PlusLigi, gdzie reprezentował barwy Fartu Kielce, z którego później przeszedł następnie do AS Cannes VB.

Czytaj też:

Reprezentant Polski przerwał milczenie. Wicemistrz świata wypowiedział się nt. swojej przyszłościCzytaj też:

Miał zastąpić Semeniuka, a odchodzi po jednej rundzie. ZAKSA rozwiązała kontrakt z siatkarzem