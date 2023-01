ZAKSA potwierdziła transferowy hit! To już oficjalnie

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiały się informacje, jakoby ZAKSA Kędzierzyn-Koźle miała wzmocnić skład nowym przyjmującym. Wiele źródeł podawało, że może chodzić o Bartosza Bednorza, a następnie w mediach społecznościowych pojawiały się wieści o błędzie ze strony czwartej drużyny PlusLigi, która miała zarejestrować zawodnika do Ligi Mistrzów. Teraz wiadomo już, że Polak wzmocni zespół mistrza Polski.

Bartosz Bednorz zawodnikiem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

28-letni Bartosz Bednorz był bardzo rozchwytywanym zawodnikiem na całym świecie. Ostatecznie okazało się, że po pięciu latach przerwy wraca do PlusLigi. Wcześniej reprezentował barwy m.in. AZS-u Częstochowa oraz PGE Skry Bełchatów, z której przeszedł do włoskiej Modeny. Następnie został zawodnikiem rosyjskiego zespołu Zenit Kazań.

Kiedy Rosja najechała Ukrainę, zawodnik zdecydował się na zmianę klubu. Z Rosji przeniósł się do chińskiego zespołu Shanghai Bright, z którym udało mu się wywalczyć wicemistrzostwo kraju. Po chwili przerwy od siatkówki Polak wrócił do ojczyzny i wzmocnił Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

twitter

Bartosz Bednorz wydał oświadczenie po transferze

Bartosz Bednorz nie ukrywał wielkiej ekscytacji po powrocie do Polski. Zapewnił, że zrobi wszystko, by klub wrócił na szczyt PlusLigi i pomoże im w osiąganiu kolejnych sukcesów.

– Zdaję sobie sprawę, że ZAKSA to klub, który każdego roku ma dużo do udowodnienia. W ostatnich latach chłopaki zrobili świetną robotę, zostawiając serce na boisku, zapracowali na to, żeby ten klub zyskał jeszcze większy szacunek. Przed nami niełatwe zadanie, ale wierzę, że bardzo szybko się zaaklimatyzuję i razem powalczymy o obronę tytułów – powiedział Bartosz Bednorz, cytowany przez stronę klubową ZAKSY.

Czytaj też:

Rewelacja PlusLigi przedłużyła kontrakt z trenerem. Szkoleniowiec wiele ryzykowałCzytaj też:

Thriller w meczu z CEZ Karlovarsko. To zwycięstwo ZAKSA okupiła kontuzją Śliwki