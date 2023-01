Chemik Police zmienia trenera. To dlatego Marek Mierzwiński musi ustąpić

O takim scenariuszu nie mówiło się wiele, lecz od pewnego czasu można było spodziewać się takiego rozwoju wydarzeń. 17 stycznia 2023 roku na oficjalnej stronie internetowej Grupa Azoty Chemika Police pojawiła się informacja na temat końca współpracy z trenerem tej drużyny, to znaczy Markiem Mierzwińskim.

Marek Mierzwiński nie będzie już trenerem Chemika Police

Co ciekawe szkoleniowiec ten na razie nie odchodzi z klubu, lecz „pozostaje do dyspozycji zarządu”. Być może będzie pełnił inną funkcję niż dotychczas, ale to jeszcze nie zostało określone. Kontrakt wiąże go z zachodniopomorską ekipą do końca obecnego sezonu. Mimo tego nie poprowadzi on już siatkarek w kolejnych spotkaniach. Zastąpi go Radosław Wodziński, czyli dotychczasowy asystent.

W oświadczeniu opublikowanym przez Chemik Police można przeczytać wypowiedzi Pawła Frankowskiego, czyli prezesa, w związku z podjętą decyzją. Tym samym poznaliśmy powód takiego obrotu spraw.

Dlaczego Chemik Police zmienia trenera?

– To trudna decyzja, ponieważ wszyscy wiemy, jak bardzo Marek jest związany z tym klubem, z tym regionem. Nie mogę jednak kierować się sentymentem. Po wielu konsultacjach uznałem, że formuła współpracy z Markiem w roli pierwszego trenera wygasła, musimy spróbować innego rozwiązania – powiedział sternik klubu. W komunikacie dodano również, że nazwisko kolejnego trenera Chemika poznamy wkrótce. Nie wiadomo jednak, czy został już wybrany, czy poszukiwania dopiero ruszą.

W obecnym sezonie Tauron Ligi drużyna z Polic mocno zawodzi. W tabeli zajmuje dopiero trzecie miejsce z 23 punktami na koncie, ale do drugiego Developresu Rzeszów i ŁKS-u Łódź traci odpowiedni osiem i dziewięć „oczek”.

Czytaj też:

ZAKSA potwierdziła transferowy hit! To już oficjalnieCzytaj też:

Rewelacja PlusLigi przedłużyła kontrakt z trenerem. Szkoleniowiec wiele ryzykował