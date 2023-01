ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przekazała świetne wieści! Gwiazda zostaje w klubie

Osłabiona odejściem Kamila Semeniuka Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przystąpiła do nowego sezonu PlusLigi jako jeden z faworytów do końcowego triumfu. Po początkowych perturbacjach obrońcy tytułu wyszli na prostą i po 21 meczach zajmują czwartą pozycję w lidze z 43 "oczkami" na koncie.

Transfery z i do ZAKSY. Zawodnik potwierdził, że zostaje na przyszły sezon PlusLigi

W ostatnim czasie mnóstwo spekulowało się na temat transferów z klubu i do niego. 14 stycznia ZAKSA potwierdziła hitowy transfer Bartosza Bednorza, ale coraz więcej mówiło się o potencjalnym odejściu m.in. Norberta Hubera, który wraca do pełni sił po kontuzji.

Przedstawiciele klubu wydali specjalny komunikat, w którym poinformowali, że na pewno na przyszły sezon pozostaje w zespole libero – Erik Shoji, który przed dołączeniem w sezonie 2021/22 do zespołu z Kędzierzyna-Koźla występował w ligach niemieckiej, włoskiej i rosyjskiej.

Erik Shoji: Cieszę się, że zostaję na dłużej

Amerykanin już w swoim debiutanckim sezonie w PlusLidze sięgnął po potrójną koronę: zdobywając Puchar Polski, mistrzostwo Polski i złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Obecny sezon jest dla Erika Shoji drugim w barwach Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, ale jak poinformował klub, kibice ZAKSY będą mogli podziwiać grę libero również w sezonie 2023/2024. – ZAKSA to znakomity klub, naprawdę dobrze się czuje w tej drużynie, w Kędzierzynie-Koźlu i cieszę się, że zostaję na dłużej – zapewnił.

Organizacyjnie mamy tu wszystko, czego można by oczekiwać. Patrząc na to, że najbliższy sezon będzie tym przed Igrzyskami Olimpijskimi jest to dla mnie idealne miejsce, mam tutaj możliwość gry w mocnej drużynie, lidze prezentującej wysoki poziom i walce o najwyższe cele zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i międzynarodowych – przyznał Erik Shoji.

Libero ZAKSY Kędzierzyn-Koźle: Kocham Polskę i ludzi tutaj

Libero dodał w klubowych mediach, że wyjątkowo dobrze czuje się w Polsce i Kędzierzynie-Koźlu. – Kocham Polskę, ludzi tutaj, widzę ich pasję do siatkówki i dla mnie to coś niesamowitego móc przebywać w takim środowisku. W Polsce podoba mi się wszystko, to jak ważna dla was jest siatkówka, jak mocna jest liga i jacy są cudowni kibice – zapewnił.

Zawodnik przyznał, że czeka na zbliżające się wyzwania w obecnym i kolejnym sezonie. – Myślę, że zarówno oczekiwania wobec nas, jak i nasze cele są niezmienne – wygrywać. Nawet jeśli obecnie w ligowej tabeli nie jesteśmy na pierwszym miejscu, jak było, chociażby w ostatnim roku, pozostajemy w czołówce i wiemy, że wciąż nasze cele są możliwe do osiągnięcia, jeśli będziemy kontynuować naszą pracę – zakończył.

