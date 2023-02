Tragiczne wiadomości z Turcji. Siatkarskie małżeństwo zginęło w trzęsieniu ziemi

6 lutego w Turcji wydarzył się prawdziwy kataklizm. W południowo-wschodniej części kraju doszło do trzęsienia ziemi. Ranni i zabici liczeni są w tysiącach. Żywioł nie oszczędził również sportowców. Do niedawna za zaginionego uznawano między innymi piłkarza Christiana Atsu, lecz akurat on uniknął tragedii. Ta sztuka nie udała się za to siatkarskiemu małżeństwu.

Trzęsienie ziemi w Turcji. Nie żyje siatkarskie małżeństwo

Szkody, które natura wyrządziła Turcji, są ogromne. Trzęsienie ziemi i jego nawrót miało bowiem dużą magnitudę (7,5) oraz ogromną moc. Ucierpiało kilka prowincji, w tym Hatay, Gaziantep, Adana czy Malatya. Był to największy tego rodzaju kataklizm w tym państwie od 1939 roku.

Turecki portal fanatik.tr poinformował, że w wyniku katastrofy, w mieście Kahramanmaras odnaleziono martwe siatkarskie małżeństwo. Chodzi o Bedrettina Cakira oraz jego żonę Betul Coban Cakir. Według relacji wspomnianego serwisu ich ciała zostały odkryte pod gruzami jednego z zawalonych budynków.

Bedrettin Cakir i Betul Coban Cakir zginęli w trzęsieniu ziemi w Turcji

Zawodnik ten był graczem miejscowej drużyny, to znaczy Kahramanmaras Buyuksehir Belediye. Z kolei jego partnerka występowała w zespole z drugiej ligi tureckiej – Gaziantep Merinos Volleyball. Przed startem obecnego sezonu zrezygnowała z kariery sportowej, ponieważ chciała bardziej skupić się na życiu rodzinnym. Losy siatkarskiej małżeństwa zostały jednak brutalnie przerwane przez trzęsienie ziemi.

Żywioł nie oszczędził również pobliskich terenów i ludzi mieszkających w Syrii, tuż przy granicy z Turcją. Ratownicy i mieszkańcy wciąż szukają osób, które mogły zostać poszkodowane w jakikolwiek sposób.

