Vital Heynen przekazał dramatyczne informacje. Sytuacja rodem z horroru

Vital Heynen obecnie jest trenerem tureckiego zespołu żeńskiego Nilufer Belediyespor. Siedziba drużyny znajduje się w północno zachodniej części Turcji, gdzie wstrząsy nie były odczuwalne, dlatego belgijski szkoleniowiec jest bezpieczny. Nie zmienia to faktu, że zarówno on, jak i jego zawodniczki obecnie nie są w stanie rozgrywać żadnych spotkań, przez to, co dotknęło ludzi w innej części kraju.

Vital Heynen załamany wydarzeniami z Turcji

Były selekcjoner reprezentacji Polski w siatkówce mężczyzn nie ukrywa, że wszystkie osoby związane z kierowanym przez niego klubem czują się tragicznie w związku z wydarzeniami w północno-wschodniej Turcji. Jakiś czas temu media podały, że w gruzach odnaleziono martwe małżeństwo bezpośrednio związane z siatkówką. Do trenera również doszły te wieści.

– Moja drużyna nie została na szczęście bezpośrednio dotknięta tą tragedią, ale pośrednio już tak. Wśród ofiar i poszkodowanych niestety są osoby z siatkarskiego środowiska. Zginęło siatkarskie małżeństwo. Męska drużyna Malatya BBSK znajdowała się w hotelu, który się zawalił. Zaginionych jest kilka zespołów, które miały wziąć udział w młodzieżowym turnieju. Takie informacje nam wszystkim czyta się tu z trudem – powiedział Vital Heynen w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”.

Vital Heynen: Wszyscy z mojej drużyny pomagają

W chwili, gdy belgijski szkoleniowiec dowiedział się o tragedii, która dotknęła wspomniany region Turcji, jego drużyna odbywała trening, jednak natychmiastowo zmienił plany ćwiczeń.

– Zawiesiliśmy wszystkie sportowe aktywności. Wszyscy poszliśmy do centrum pomocowego w Bursie. Tam pomagaliśmy załadować ciężarówkę z darami dla ofiar trzęsienia. Były tam głównie ubrania. Czuję potrzebę, żeby w jakiś sposób pomagać – dodał belgijski szkoleniowiec.

Vital Heynen porównał sytuację z Turcji do tej, która miała miejsce w Polsce

Zdaniem Vitala Heynena to, co dzieje się obecnie w Turcji, jest porównywalne do sytuacji, gdy Ukraińcy uciekali do Polski w celu schronienia się przed wojną.

– Uważam, że można to porównać do tego, co działo się w Polsce w lutym ubiegłego roku, gdy miliony Ukraińców uciekały przed wojną. W Polsce od razu ruszyła pomoc dla potrzebujących. Teraz w Turcji dzieje się coś podobnego. Każdy zastanawia się, co może zrobić dla ofiar. To wzruszające, choć oczywiście wolałbym, żebyśmy nie musieli doświadczać takich społecznych zrywów – zakończył trener.

