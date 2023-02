Wiemy, z kim zagra Polska w Memoriale Huberta Wagnera. Co za obsada!

To już coroczna tradycja, że każdego lata oprócz rywalizacji w Lidze Narodów czy mistrzostwach, siatkarska reprezentacja Polski bierze udział także w krótkim, ale intensywnym turnieju towarzyskim organizowanym w naszym kraju. Mowa oczywiście o Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Właśnie poznaliśmy datę, kiedy odbędzie się on w tym roku, a także z kim będą rywalizowali Biało-Czerwoni.

Memoriał Huberta Wagnera 2023. Poznaliśmy rywali reprezentacji Polski

Zazwyczaj przeciwnikami Polaków w tych rozgrywkach bywały znacznie słabsze zespoły, a mecze z nimi traktowane były niczym treningi. Tym razem jednak postawiono na znacznie mocniejsze grono rywali. Jak czytamy w komunikacie, tym razem do Krakowa w dniach 18-20 sierpnia zawitają Francja, Włochy oraz Słowenia.

Na tak mocną obstawę miał ponoć nalegać sam Nikola Grbić, czyli selekcjoner reprezentacji Polski. – o ma być bardzo trudny test, a ci rywale są nam w stanie pokazać, w których elementach możemy się ewentualnie poprawić, co można jeszcze zrobić lepiej – tak uargumentował swoje podejście. Niedługo po memoriale Biało-Czerwonym przyjdzie rywalizować w mistrzostwach Europy, a później w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

– Wiele wskazuje na to, że o ile nie taki sam, to bardzo zbliżony skład drużyn będzie walczył w Euro o medale we Włoszech. Tegoroczny Memoriał będzie miał swoje smaczki, bo wszyscy uczestnicy są naszpikowani gwiazdami, a wielu z tych graczy występuje w PlusLidze. Oni gwarantują najwyższy światowy poziom – przyznał z kolei Jacek Sak, czyli sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Czytaj też:

Kompromitacja w Pucharze CEV była blisko. PGE Skra Bełchatów może sobie pluć w brodęCzytaj też:

Andrzej Wrona wbił szpilę byłemu trenerowi Projektu Warszawa. Oto sekret świetnej formy drużyny