Wymagające mecze polskich siatkarzy. Znamy terminarz Ligi Narodów

Choć rozgrywki klubowe w Europie nie wkroczyły jeszcze w fazę play-off, to fani reprezentacji Polski z pewnością czekają na rozpoczęcie zmagań kadry Nikoli Grbicia. Biało-Czerwoni jako gospodarz turnieju finałowego mają automatycznie zapewniony awans do najlepszej ósemki imprezy. Nie oznacza to, że mogą ominąć pierwszą fazę zmagań. W niej będą musieli zmierzyć się z czołowymi drużynami na świecie.

Mocny rywal reprezentacji Polski na początek Ligi Narodów

Formuła Ligi Narodów nie zmieniła się względem poprzedniego roku. Polaków czeka 12 spotkań w fazie zasadniczej. Rozegrają je podczas trzech miniturniejów odbywających się w różnych zakątkach świata. Wicemistrzowie świata najpierw polecą do japońskiej Nagoyi, później do holenderskiego Rotterdamu, a na koniec do Pasay City na Filipinach.

Już w pierwszym meczu VNL czeka ich nie lada zadanie. W Japonii zmierzą się na początek z Francuzami, mistrzami olimpijskimi z Tokio i triumfatorami poprzedniej edycji Ligi Narodów. Być może będziemy świadkami starcia dwóch czołowych siatkarzy świata, Kamila Semeniuka i Earvina N’Gapetha. Starcie zaplanowano na 7 czerwca o godzinie 12:00 czasu polskiego.

Terminarz spotkań reprezentacji Polski w Lidze Narodów 2023

W Nagoi oprócz Francji Polakom przyjdzie zmierzyć się z Iranem, Bułgarią oraz Serbią. W Holandii czekać ich będzie sprawdzian przeciwko reprezentacjom Niemiec, Holandii, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Przed finałami w Gdańsku zagrają jeszcze na Filipinach ze Słowenią, Brazylią, Kanadą i Japonią. Turniej w Ergo Arenie zaplanowano w dniach 19-23 lipca.

Nagoya, Japonia:



07.06, godz. 12:00 – Francja

08.06, godz. 12:00 – Iran

09.06, godz. 10:10 – Bułgaria

11.06, godz. 9:40 –Serbia

Rotterdam, Holandia:

21.06, godz. 20:00 – Niemcy

22.06, godz. 20:00 – Holandia

24.06, godz. 13:00 – Stany Zjednoczone

25.06, godz. 12:30 – Włochy

Pasay City, Filipiny:

05.07, godz. 9:00 – Słowenia

07.07, godz. 5:00 – Brazylia

08.07, godz. 9:00 – Kanada

09.07, godz. 13:00 – Japonia

