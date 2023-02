Imponująca seria nadal trwa. Niespodzianka w meczu Jastrzębskiego Węgla z Projektem Warszawa

PlusLiga wkracza już w decydującą fazę, tym bardziej więc mecze takie jak ten Jastrzębskiego Węgla z Projektem Warszawa mają duże znaczenie. W hicie 24. kolejki PlusLigi spotkały się dwa zespoły, które w sezonie 2022/23 spisują się nadzwyczaj dobrze. Wygrany mógł jednak tylko jeden i jak się okazało, wbrew przewidywaniom znów zwyciężyła ekipa Piotra Grabana.

Wynik meczu Jastrzębski Węgiel – Projekt Warszawa. Wspaniała seria trwa

Stołeczna drużyna przedłużyła swoją serię wygranych meczów z rzędu. Ostatnie przegrane przez nią starcie odbyło się bowiem jeszcze w grudniu. Wtedy to przegrała z Asseco Resovią. Potem jednak zwyciężała kolejno z GKS-em Katowice, Barkom Każanami Lwów, Ślepskiem Malow Suwałki, Cuprum Lubin, PGE Skrą Bełchatów, Cerrad Enea Czarnymi Radom, ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a teraz także z Jastrzębskim Węglem.

Tym razem rywalizacja rozstrzygnęła się w czterech setach. W pierwszym z nich drużyna gości dominowała nad swoimi przeciwnikami niemal w każdym względzie. Podopieczni trenera Grabana szybko uzyskali wiele punktów przewagi. W pewnej chwili prowadzili nawet ośmioma „oczkami”. Taka różnica sprawiła, że mogli grać na luzie, bez większej presji. Być może jednak właśnie tak łatwo zdobyte prowadzenie uśpiło czujność Projektu. O ile pierwszy set wygrali 18, o tyle w drugim role się odwróciły i przegrali do 17.

Przy remisowym stanie spotkania warszawianie wzięli się jednak w garść, choć to Jastrzębski początkowo prowadził mniej więcej do połowy seta. Wtedy jednak stołeczna ekipa zdobyła kilka punktów z rzędu i odwróciła losy tej części meczu. Zakończyła się ona wynikiem 25:21. Pojedynek rozstrzygnął się w czwartej części, w której padł identyczny wynik na korzyść Projektu. Tym samym on ósme ligowe spotkanie z rzędu.

Czytaj też:

Polski siatkarz dementuje doniesienia transferowe. „Brate, nic nie podpisałem”Czytaj też:

Reprezentant Polski na celowniku innego klubu z PlusLigi. To byłby zaskakujący transfer