Zawodnicy PGE Skry Bełchatów mają wiele do udowodnienia kibicom, ale przede wszystkim samym sobie. Ich fatalna seria siedmiu porażek z rzędu w PlusLidze i dopiero 11. pozycja nie najlepiej świadczą przed zbliżającą się fazą play-off. Żeby się do niej zakwalifikować, podopieczni Andrei Gardiniego będą musieli odrobić ośmiopunktową stratę do Ślepska Malow Suwałki, który zajmuje ostatnią, gwarantującą udział w tejże fazie.

Jednocześnie siatkarze z województwa łódzkiego przejdą przez najważniejszy sprawdzian w Pucharze CEV, w którym dotarli już do ćwierćfinału. Zapowiadają się niezwykle wielkie emocje i walka do ostatniego punktu.

PGE Skra Bełchatów chce odbić się od dna

Problemy PGE Skry Bełchatów są widoczne gołym okiem. Choć w ostatnim meczu z Cuprumem Lubin byli bardzo blisko zwycięstwa, to przy stanie meczu 2:0 dla nich, doprowadzili do katastrofy, przegrywając 2:3. Lider polskiego zespołu Karol Kłos przyznał, że ich drużyna popełnia najprostsze błędu i dlatego przegrywa. Mecz wcześniej bełchatowianie pojechali do Czech, gdzie zmierzyli się z tamtejszym CEZ Karlovarsko w ramach ćwierćfinału Pucharu CEV.

Zawodnicy Andrei Gardiniego walczyli jak równy z równym. Pierwsze dwa sety przegrali 23:25 i 25:27, a kolejne dwa pewne zwyciężyli 25:13, 25:21. W tie-breaku lepsi okazali się Czesi, wygrywając 15:11. Dzisiejszy rewanż będzie okazją nie tylko do pomszczenia poprzedniej porażki, ale również próbą przeskoczenia bariery problemów, z którymi od długiego czasu zmagają się bełchatowianie.

PGE Skra Bełchatów – CEZ Karlovarsko. O której i gdzie transmisja TV i online?

Rewanżowy mecz PGE Skra Bełchatów CEZ Karlovarsko rozpocznie się o godz. 20:30. Transmisję TV i online z tego spotkania będzie można śledzić na antenie Polsat Sport oraz Polsat Box Go.

Czytaj też:

Polski siatkarz dementuje doniesienia transferowe. „Brate, nic nie podpisałem”Czytaj też:

Słynny środkowy wraca do PlusLigi. Hitowy transfer polskiego klubu