Gwiazda siatkówki przedłużyła kontrakt. Ma grać niemal do czterdziestki

Cucine Lube Civitanova mierzy się w obecnym sezonie Serie A1 z problemami. Zespół zajmuje czwarte miejsce w tabeli ze znaczną stratą do Itasu Trentino, Modeny oraz niepokonanej Sir Safety Perugii. Podobnie jak inne kluby, tak i w Civitanovie myśli się długofalowo. Przedłużenie kontraktu z czołowym zawodnikiem ma być tego dowodem.

Gwiazda siatkówki przedłużyła kontrakt z Lube

Podstawowy rozgrywający Cucine Lube Civitanova przedłużył kontrakt z klubem o kolejne trzy lata. Argentyńczyk uchodzi nie tylko za ważną postać siedmiokrotnych mistrzów kraju, ale także za jednego z największych wirtuozów siatkówki. Kapitan zespołu podpisał nową umowę podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej.

- Cieszę się, że mogę dzielić ten dzień z Wami wszystkimi, ponieważ kiedy przyjechałem do Lube, nie mogłem wziąć udziału w klasycznej prezentacji ze względu na zakazy związane z Covidem. Uważam się za szczęściarza, że mam teraz taką możliwość, ponieważ motywuje mnie to, że jestem ważnym punktem zespołu. Chcę wznieść Lube jak najwyżej. Nigdy nie jest łatwo wygrać, ale będziemy walczyć o prestiż wielkiego klubu z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Czy [klub] ma wspólne cechy z moją Argentyną? Nie, z drużyną narodową osiągnięcie triumfów zajęło nam 15 lat, Lube ma zwycięskie DNA i jest bardziej przyzwyczajone do pójścia na całość – mówił po podpisaniu nowego kontraktu De Cecco.

Sukcesy Luciano De Cecco

Luciano De Cecco trafił do Cucine Lube Civitanova trzy lata temu. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Perugii, Copra Elior Piacenzy, Acqua Paradiso Monza Brianza czy Dinama Kaliningrad. Trzykrotny mistrz Włoch podczas ostatnich igrzysk olimpijskich odniósł życiowy sukces z kadrą Argentyny, doprowadzając ją do brązowego medalu.

