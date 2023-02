Fenomenalna seria Projektu Warszawa. Artur Szalpuk szczerze o Piotrze Grabanie

Powiedzieć, że forma Projektu Warszawa imponuje, to jak nie powiedzieć nic. Drużyna, która w pierwszej części bieżącego sezonu PlusLigi zawodziła na całej linii, przeszła renesans formy i obecnie odsyła z kwitkiem przeciwnika za przeciwnikiem. Ostatnie dwa spotkania rozegrali z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskim Węglem i oba wygrali wynikiem 3:1.

Jeden z gwiazdorów stołecznej drużyny Artur Szalpuk od początku kampanii 2022/23 miewa problemy zdrowotne, przez które przegapił kilka ważnych meczów. Mimo tego wciąż pozostaje ważnym ogniwem swojej drużyny. Jego forma jest coraz lepsza, ale ma nadzieję, że to dopiero początek dobrej dyspozycji ekipy, którą reprezentuje.

Artur Szalpuk czuje się bardzo dobrze

Artur Szalpuk udzielił wywiadu dla serwisu sport.tvp.pl, podczas którego przyznał, że jego problemy zdrowotne odeszły w niepamięć i aktualnie czuje się zdecydowanie lepiej niż np. w 2018 roku, jednak liczy, że najlepsze dopiero przed nim.

– Fizycznie czuję się bardzo dobrze. Mam jednak nadzieję, że wszystkie peaki są jeszcze przede mną – powiedział przyjmujący Projektu Warszawa.

Artur Szalpuk docenił pracę Piotra Grabana

Piotr Graban jest jednym z ojców obecnych sukcesów stołecznej drużyny siatkarskiej. Artur Szalpuk został zapytany o zmiany, jakie wprowadził Polak w systemie treningowym Projektu. Choć dokładnej odpowiedzi nie udzielił, to zapewnił, że najważniejsze jest dla niego stuprocentowe przygotowanie do każdego meczu.

– Mogę powiedzieć, że teraz pod skrzydłami Piotrka trenujemy dobrze. Czasami jest trudno, ale też wszystko jest robione z głową, by być maksymalnie gotowym na mecz. Osobiście lubię ciężko pracować, ale też uważam, że bycie w stu procentach przygotowanym do spotkania jest dość ważne. Lubię też, kiedy intensywność treningów nie przysłania dobrej formy w meczu. Cenię sobie zachowywanie balansu – kontynuował siatkarz.

Artur Szalpuk: Czasy kumpelskich trenerów nie wchodzą w grę

Przyjmujący warszawskiej ekipy dodał, że siatkarze Projektu nie traktują Piotra Grabana już jako kumpelskiego trenera. Chcą zrobić wszystko, by mógł wykonywać swoją pracę w stu procentach profesjonalnie i nie przeszkadzać mu w tym.

– Jeśli miałbym nazwać naszą relację, nazwałbym ją partnerską. Piotrek często z nami rozmawia, pyta się, czego potrzebujemy, co może dla nas zrobić, żeby było lepiej, ale na końcu to on decyduje. Nie ma sytuacji, w których idziemy do niego i mówimy, że tego dnia mamy wolne, albo danej rzeczy nie robimy. Wszystkie decyzje leżą po stronie sztabu, ale są one z nami w pewien sposób konsultowane – zaznaczył 27-latek.

