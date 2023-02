Polski siatkarz wrócił z Turcji i dołączył do Projektu Warszawa. Podano powód

Projekt Warszawa przechodzi renesans formy. Od momentu przejęcia drużyny przez Piotra Grabana stołeczny zespół notuje serię ośmiu zwycięstw z rzędu, dzięki czemu wspięli się na piąte miejsce w tabeli PlusLigi. W ostatnich dwóch meczach pokonali siatkarzy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koxle oraz Jastrzębskiego Węgla wynikiem 3:1. Przyjmujący Projektu, Artur Szalpuk w wywiadzie dla sport.tvp.pl skomplementował nowego trenera.

– Jeśli miałbym nazwać naszą relację, nazwałbym ją partnerską. Piotrek często z nami rozmawia, pyta się, czego potrzebujemy, co może dla nas zrobić, żeby było lepiej, ale na końcu to on decyduje. Nie ma sytuacji, w których idziemy do niego i mówimy, że tego dnia mamy wolne, albo danej rzeczy nie robimy. Wszystkie decyzje leżą po stronie sztabu, ale są one z nami w pewien sposób konsultowane – mówił.

Teraz Projekt ogłosił nowe wzmocnienie.

Bartosz Bućko dołączył do Projektu Warszawa

Na Facebooku Projektu Warszawa pojawiła się informacja, że do treningów drużyny dołączył Bartosz Bućko. Formalnie 28-latek jest zawodnikiem Hatay Buyuksehir Belediyesi, w którym występuje razem z m.in. Krystianem Walczakiem. Z uwagi na tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi, które nawiedziło Turcję i Syrię, liga turecka zawiesia rozgrywki i najszybciej wróci do gry w połowie marca.

Niewiele wskazuje na to, że drużyna Bartosza Bućki będzie grała na własnej hali, ponieważ miasto, w którym się ona znajduje, leży w regionie najbardziej dotkniętym kataklizmem. Z uwagi na przykre okoliczności 28-latek wrócił do Polski i razem z Projektem Warszawa będzie przygotowywać się do wznowienia rozgrywek.

„Polski przyjmujący, który do niedawna reprezentował barwy Hatay Büyükşehir Belediyesi, opuścił dotkniętą kataklizmem Turcję i będzie uczestniczył w treningach oraz przygotowaniach Projektu w najbliższym czasie. Dobrze Cię widzieć w zdrowiu, Bartek!”

